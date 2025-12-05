Menos lesionados por pólvora en el inicio de 2025, aunque persiste la alerta en varios departamentos

El Instituto Nacional de Salud informó que durante el inicio de la temporada de fin de año del 2025, han notificado 66 casos de lesionados por pólvora en todo el país lo que representa una disminución del 16,5% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Del total de estos casos, 11 corresponden a menores de 18 años, y de estos, 3 se encontraban con adultos bajo efectos del alcohol. Asimismo explicaron que a la fecha no se han notificado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora.

Departamentos con mayor número de casos

Las entidades territoriales con mayor número de casos son Antioquia, Valle del Cauca, Caldas y Cauca, distribuidos así:

Antioquia con 31 casos

Valle del Cauca con 6

Caldas y Cauca con 3 casos cada uno

Córdoba, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Sucre con 2 casos cada uno

En cuanto a las ciudades capitales se han presentado casos en:

Medellín con 21 casos

con 21 casos Armenia, Cúcuta y Pereira dos casos cada una

Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Manizales, Neiva y Yopal presentan un caso cada una

Explicaron también que el principal tipo de lesión es la quemadura en 85% de los casos, y luego la laceración en el 53% de los casos, recordemos que esta última hace referencia a una herida abierta que resulta del desgarro de la piel.

Los artefactos asociados a estas lesiones

Los artefactos que más se asocian a estas lesiones son los totes, que representan el 28,8% de los casos, seguidos por los voladores, con un 25,8%, y finalmente otros tipos de artefactos, que en conjunto aportan el 22,7%

Finalmente, agregaron desde el Instituto que no se han notificado casos de intoxicaciones por fósforo blanco ni licor adulterado.

Alcaldía de Bogotá expidió decreto para regular el uso de la pólvora durante la época navideña

El secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Quintero, aseguró que ya se expidió el decreto sobre la regulación del uso de pólvora para esta temporada decembrina.

Además, explicó algunas de las regulaciones especiales que tiene esta medida que busca prevenir riegos, sobre todo en los menores de edad.

“Quemar pólvora en el espacio público no está permitido, mucho menos para menores de edad. Vamos a ser muy rigurosos con el transporte de la pólvora. Los vehículos que la transportan tienen que tener unas características especiales. Vamos a incrementar el número de operativos de IVC (Inspección, Vigilancia y Control) orientados a monitorear la situación de la pólvora en la ciudad", afirmó el secretario.

Quintero aprovechó para mandar un mensaje a las familias bogotanas de cuidar a los menores de edad para que “la pólvora no sea una amenaza ni tampoco nos genere una tristeza en una época de alegría”.

Afectaciones a animales

Desde noviembre de 2022 hasta noviembre de 2024, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) registró 1.901 animales afectados por el uso de pólvora, 702 animales de compañía y 1.199 animales silvestres.

Las principales afectaciones de los animales por el uso de pólvora son traumatismo o intranquilidad, agresividad y aturdimiento.