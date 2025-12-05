En Navidad aumenta el riesgo para mascotas por pólvora, ruidos extremos y abandonos en Neiva.

Neiva

La llegada de diciembre y sus celebraciones incrementa los riesgos para las mascotas en Neiva, especialmente por el uso de pólvora y los altos niveles de ruido. Durante estas fechas, los animales suelen presentar miedo, ansiedad y comportamientos de huida debido a su alta sensibilidad auditiva, lo que puede desencadenar accidentes o pérdida de rumbo.

Según Angie Juliana Caro, directora de Red de Protección Animal y Ambiental del Huila, “estos estallidos generan altos niveles de estrés porque los animales no están acostumbrados a este tipo de sonidos”. La experta recomienda mantener a los animales dentro de casa, asegurar puertas y ventanas e incluso crear espacios tranquilos que les reduzcan la ansiedad. También insistió en identificarlos con placa o microchip para facilitar su regreso en caso de pérdida.

Otro tema crítico en diciembre es el abandono, pues regalar mascotas sin entender que deben educarse y cuidarse aumenta los casos de animales dejados en la calle. La experta recuerda que esta práctica es maltrato y está sancionada por la Ley Ángel. Cualquier ciudadano puede denunciar ante la Inspección de Policía o la Policía Ambiental. Por eso insiste en que una mascota no es un obsequio pasajero, sino una responsabilidad permanente.

Finalmente, la directora lamentó que Neiva aún no cuente con un Centro de Bienestar Animal, pese a que está contemplado por ley. “Las fundaciones privadas no dan abasto con la cantidad de animales maltratados, accidentados o abandonados. La ciudad necesita una solución institucional”, señaló.