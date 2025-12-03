Barranquilla

Autoridades en Barranquilla ofrecen hasta $2 millones por información de venta ilegal de pólvora

Las autoridades establecieron las medidas para prevenir los casos de quemados por pólvora durante este fin de semana de ‘velitas’ y en el mes de diciembre.

Un adulto quemado con polvora, a pesar de su prohibición.

Un adulto quemado con polvora, a pesar de su prohibición.(Cortesía)

Las autoridades de Barranquilla dieron a conocer que se estará ofreciendo hasta $2 millones por información de puntos ilegales para venta de pólvora en la ciudad. La Policía Nacional recibirá las denuncias y se establecerán los mecanismos para intervenir en dicho punto.

“Para hacer una denuncia por venta ilegal de pólvora, puede llamar a las líneas de atención 123 de la Policía Nacional; si nota casos de trabajo, explotación o mendicidad infantil, puede comunicarse a la línea 141 del Bienestar Familiar y para casos de quemaduras o intoxicación, llame a la línea 195 de la Secretaría de Salud”, indicó la Alcaldía.

Medidas a tener en cuenta

Evite comprar, almacenar y usar pólvora, con el fin de prevenir accidentes y lesiones. Evite juegos con fósforos, velas y encendedores que puedan poner en riesgo su vida. Una simple luz de bengala puede ocasionar quemaduras graves y hasta la pérdida de la vista.

La detonación de volcanes y ‘matasuegras’ causan grave daño a los oídos. La hospitalización por quemaduras es muy prolongada, dolorosa y deja trastornos sicológicos. La pólvora solo debe ser manejada por expertos y en eventos especiales.

