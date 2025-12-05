Lorenzo piensa en grande con la Selección Colombia: “Un buen Mundial sería llegar al último día”

Néstor Lorenzo ya vive lo que será el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En la previa del sorteo de la fase de grupos, el técnico argentino se refirió a lo que espera poder conseguir en el certamen que se estará festejando el próximo año.

En diálogo con ESPN, Lorenzo, que también habló de José Pékerman y Lionel Messi, se mostró optimista y ambicioso, buscando llegar hasta las últimas instancias en la competencia.

Sobre Pékerman

“Hermoso haber podido colaborar para volver a un Mundial, a un país que quiero mucho. Con José vivimos momentos muy lindos realmente. Cumplimos con el compromiso que adquirimos el día de la firma, llevar a Colombia al Mundial”.

Su ambición en el Mundial

“Siempre digo, llegar al último día. Paso a paso, partido a partido. Hay que empezar por la zona de grupos, ver la logística y afrontar cada partido como si fuera una final para realmente llegar al último día del Mundial con posibilidades”.

De Lionel Messi

“La semana pasada tuvimos que votar los técnicos al mejor jugador del mundo y del año y yo lo voté a Leo y me dijeron que no está. Mientras él esté jugando en una cancha, es lo que yo decía de Diego, el último Diego que jugó al fútbol en Argentina, mientras Diego pisara una cancha era el mejor, mientras Pelé pise una cancha es el mejor. Después todos compiten por el segundo puesto”.