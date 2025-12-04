Joya de la Selección Colombia reforzará el AC Milan: “Venta récord en la historia de Colombia”. FOTO: Buda Mendes/FIFA / Buda Mendes - FIFA

Empieza a moverse el mercado de fichajes. En las últimas horas, se dio a conocer la noticia que una figura de la Liga Colombiana se convertirá en nuevo jugador del AC Milan, uno de los grandes clubes del fútbol europeo.

La noticia, además, genera un revuelo en el país, teniendo en cuenta que la millonaria cifra del traspaso es una de las más costosas en la historia del balompié nacional. Todo un logro para esta figura en ascenso.

Joya de la Selección Colombia reforzará el AC Milan

Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, informó este jueves 4 de diciembre que Juan David Arizala se convertirá en nuevo jugador del AC Milan. El lateral de 20 años abandonará el Deportivo Independiente Medellín, equipo que lo lanzó al profesionalismo, para dar el salto a Europa.

“¡Juan Arizala al AC Milan! ¡Aquí vamos! El lateral de 20 años ya tiene contrato para unirse al Milan procedente del Deportivo Independiente Medellín... Propuestas del Reino Unido y Bélgica rechazadas para unirse al Milan“, apuntó Romano en sus redes sociales.

¿Cuánto costó el fichaje de Juan David Arizala al AC Milan?

Fabrizio Romano también dio detalles sobre la transacción entre AC Mila e Independiente Medellín para el fichaje de Juan David Arizala. En este orden de ideas, la operación fue de 3 millones de euros y cuenta con una cláusula de reventa.

Asimismo, se reiteró que el deseo del jugador siempre fue llegar al fútbol italiano de la mano de un histórico de Europa, dejando de lado ofertas desde Inglaterra.

¿Quién es Juan David Arizala?

Juan David Arizala es un lateral izquierdo de 20 años nacido en El Charco, Nariño. Su llegada al profesionalismo llegó de la mano del Independiente Medellín, que lo fue llevando desde categorías menores hasta llegar al primer equipo en 2023.

Desde entonces ha disputado 50 partidos, repartidos en 2.298 minutos de juego. En ese lapso anotó 3 goles y repartió una asistencia.

Sus buenas actuaciones lo llevaron a ser convocado para las selecciones juveniles de Colombia. Este año disputó el Sudamericano Sub-20, certamen en el que fue titular todos los partidos y repartió una asistencia; asimismo, jugó el Mundial Sub-20, siendo inicialista por la banda en cada compromiso.