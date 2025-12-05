Cepeda, Cristo, Palacios y Pinzón confirmaron su intención de participar en consulta interpartidista
Partidos y precandidatos ya anunciaron su intención de participar en las consultas interpartidistas de marzo. ¿Cómo va la lista?
Cómo dijo Roy Barreras, hoy se presentó una “serendipia”, una coincidencia de que varios precandidatos confirmaron su intención de participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo del próximo año.
Entre ellos, Iván Cepeda Barreras, quien señaló que van a hacer el trámite ante el CNE el próximo 8 de diciembre.
“Así es, estamos en ese proceso, unas conversaciones intensas con otras fuerzas políticas, vamos a estructurar el Frente Amplio y vamos a hacer los trámites el próximo 8 de diciembre. Según el calendario electoral debemos solicitar a los partidos políticos esta consulta, así que lo haremos nosotros también”, dijo.
Otros de precandidatos que confirmaron su intención de participar en esta consulta es Daniel a Palacios, Juan Carlos Pinzón, Juan Fernando Cristo y el partido Conservador, pues su presidenta, Nadia Blel, informó que la colectividad ya manifestó a la Registraduría su intención de participar de la consulta interpartidista de marzo de 2026.
Roy hizo un llamado al CNE
En medio de la inscripción de la lista al Senado y la Cámara de Representantes del Pacto Histórico, el precandidato presidencial, Roy Barreras, hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral para que deje participar a Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo.