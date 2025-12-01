Juan Carlos Cárdenas será candidato al Senado por el Partido Oxígeno

El exalcalde de Bucaramanga (2020-2023) y exprecandidato presidencial por ‘La Fuerza de las Regiones´, anuncio su postulación al Senado de la República con el aval de la agrupación política del Partido Oxigeno. Es así como Cárdenas competirá en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

“Ya el país le regaló ocho años a los guerrilleros curules en el Congreso sin sacar un solo voto, ahora es momento de que ciudadanos de a pie con la mejor preparación ocupen espacios en el Senado y la Cámara y se les dé voz a las víctimas del Conflicto Armado”, afirmó Cárdenas sobre su llegada a la lista cerrada al Senado del Partido Oxígeno

¿Juan Carlos Cárdenas renuncio a ser candidato presidencial?

La respuesta es SI, Cárdenas el pasado 19 de noviembre renuncio a su aspiración a la presidencia, la decisión que se tomó unas horas luego de que el exgobernador Juan Guillermo Zuluaga también declinara su aspiración, tiene como objetivo respaldar la precandidatura del exgobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, quien es ahora el único representante de la Fuerza de las Regiones en la contienda electoral.

¿Quién es Juan Carlos Cárdenas?

Juan Carlos es un empresario colombiano con más de 40 años de carrera en el sector privado. Es ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander y EMBA de la Universidad de los Andes. Ha sido vicepresidente de CEMEX, presidente de Asocapitales, miembro permanente de la Misión de Descentralización, ganador del premio a la Alta Gerencia a la mejor gestión pública en Colombia durante 2023 y fue seleccionado entre los tres mejores alcaldes del país en 2023 según Colombia Líder.

Con la inclusión de Juan Carlos Cárdenas, el Partido Oxígeno sigue uniendo candidatos y robusteciendo la ‘Selección Antipetro’ de cara a las elecciones de 2026.

¿Quién es el candidato presidencial del Partido Oxigeno?

Juan Carlos Pinzón es el candidato presidencial del Partido Oxígeno.

Ingrid Betancourt, líder del partido Oxígeno, entregó oficialmente el aval como candidato presidencial al exministro y exembajador, Juan Carlos Pinzón.

Por unanimidad, la Asamblea del Partido Oxígeno escogió a Juan Carlos Pinzón, como el elegido para representar a la coalición verde en las elecciones presidenciales, previstas para mayo del próximo año.

El ahora candidato presidencial, había solicitado el aval del Partido Oxígeno Verde, luego de una gira por Estados Unidos en donde recibió el apoyo de representantes demócratas y republicanos para tratar la relación entre los dos países.