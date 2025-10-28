Política

Juan Carlos Pinzón es oficialmente el candidato presidencial del Partido Oxígeno

La Asamblea del Partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, eligió a Juan Carlos Pinzón como el candidato para las presidenciales del 2026.

Juan Carlos Pinzón

Juan Carlos Pinzón (Colprensa)

Tal y como lo había anticipado Caracol Radio, Juan Carlos Pinzón es el candidato presidencial del Partido Oxígeno.

Ingrid Betancourt, líder del partido Oxígeno, entregó oficialmente el aval como candidato presidencial al exministro y exembajador, Juan Carlos Pinzón.

Por unanimidad, la Asamblea del Partido Oxígeno escogió a Juan Carlos Pinzón, como el elegido para representar a la coalición verde en las elecciones presidenciales, previstas para mayo del próximo año.

El ahora candidato presidencial, había solicitado el aval del Partido Oxígeno Verde, luego de una gira por Estados Unidos en donde recibió el apoyo de representantes demócratas y republicanos para tratar la relación entre los dos países.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad