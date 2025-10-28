Juan Carlos Pinzón es oficialmente el candidato presidencial del Partido Oxígeno

Tal y como lo había anticipado Caracol Radio, Juan Carlos Pinzón es el candidato presidencial del Partido Oxígeno.

Ingrid Betancourt, líder del partido Oxígeno, entregó oficialmente el aval como candidato presidencial al exministro y exembajador, Juan Carlos Pinzón.

Por unanimidad, la Asamblea del Partido Oxígeno escogió a Juan Carlos Pinzón, como el elegido para representar a la coalición verde en las elecciones presidenciales, previstas para mayo del próximo año.

El ahora candidato presidencial, había solicitado el aval del Partido Oxígeno Verde, luego de una gira por Estados Unidos en donde recibió el apoyo de representantes demócratas y republicanos para tratar la relación entre los dos países.