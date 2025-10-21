Juan Carlos Pinzón viajó a Washington para actuar como mediador en la crisis entre Colombia y EE.UU

Colombia

El exembajador y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón emprendió un viaje a Washington con la intención de intervenir en la escalada diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

Según fuentes oficiales, Pinzón solicitó que las represalias anunciadas desde Washington se ejerzan con moderación para no afectar a los ciudadanos, en particular a los exportadores y a quienes dependen del comercio bilateral.

Origen del conflicto

El enfrentamiento diplomático se agudizó luego de que Estados Unidos, denunciando una presunta falta de acción de Colombia frente al narcotráfico, anunció recortes en la cooperación y ajustes arancelarios para productos colombianos.

En respuesta, el presidente Gustavo Petro cuestionó algunas intervenciones militares estadounidenses en el Caribe, afirmando que una de ellas habría afectado una embarcación con colombianos.

Este desencuentro ha exacerbado la tensión entre ambos gobiernos, tras constantes declaraciones mutuas de acusaciones y recriminaciones.

Consecuencias posibles y riesgos

• La imposición de nuevos aranceles afectaría sectores agrícolas y de exportación que dependen del mercado estadounidense.

• La suspensión o recorte de apoyos internacionales podrían debilitar programas de cooperación en áreas como desarrollo, seguridad y lucha contra el narcotráfico.

• Ciudades como Cartagena ya han mostrado preocupación, argumentando que el rompimiento de relaciones podría frenar iniciativas sociales, derechos humanos y proyectos de cooperación internacional.

El papel de Pinzón y su estrategia

La misión de Pinzón en Washington busca presentarse como intermediario con credibilidad diplomática. Al tener experiencia como embajador, intenta abrir canales para que se impongan medidas menos drásticas.

En sus declaraciones, ha insistido en que el país no debe sufrir las consecuencias de decisiones geopolíticas ajenas.

Presidente Petro confirma reunión clave con John McNamara para abordar crisis diplomática con EEUU

Este lunes en entrevista con Daniel Coronell, aclaró lo que podría pasar con la relación con el gobierno estadounidense y las repercusiones que podría traer para Colombia.

El presidente colombiano empezó hablando sobre una reunión que este lunes establecerá con John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, para definir las medidas que tomarán frente al futuro de la relación comercial entre los dos países ante la nueva crisis con Donald Trump.

Contó que tratarán temas importantes como la imposición de nuevos aranceles para las exportaciones y el futuro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Frente a una eventual mediación con Donald Trump, el presidente Petro dejó claro que “yo no voy a conceder, voy a exigir”.