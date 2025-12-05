Jorge Luis Pinto sobre convocatoria de Dayro Moreno al Mundial: “Puede ser útil”

El técnico santandereano Jorge Luis Pinto analizó, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, la actualidad de la Selección Colombia de cara al sorteo del Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026.

Pinto se refirió, entre otras cosas, al desarrollo del certamen en tres países distintos y con 48 selecciones, además de la posibilidad de que Dayro Moreno fuera llevado a la competencia por Néstor Lorenzo.

Opinión de las 48 selecciones

“En un Mundial no cabe y más las distancias. Yo he estado en 11 Mundiales, 10 en las tribunas y uno en la cancha, se imagina viajar de Canadá a México de México a Estados Unidos, eso es demasiado, el que se sacrifica es el aficionado, un viaje de esos es terrible. Aparte, demasiados equipos se pierde el nivel”.

¿Se afectaría la asistencia?

“Ya pasó en Qatar, algunos partidos los estadios no llenaron y eso que ellos regalaban mucho las boletas, va a pasar algo de eso y por varios factores”.

¿Qué tan determinante es tener que desplazarse menos?

“Clave. Estados Unidos no se preocupa tanto por eso, porque así es la Copa de Oro. Ojalá que haya hecho eso, que unifique lo de ciertos equipos, para que las aficiones no tengan que desplazarse de un lado para otro, el que más va a sufrir es el aficionado”.

¿Se puede meter algún jugador nuevo?

“Puede pasar eso, también está uno sujeto a las lesiones, normalmente uno hace una lista larga, 27 o 30 jugadores para emergencias. En el fútbol con selecciones hay dos etapas, cuando uno mira jugadores y cuando uno mira el equipo, yo lo hice así, ahí es donde se definen algunas cosas, puede entrar alguien”.

¿Le ve espacio a Dayro Moreno?

“Dayro es un goleador que es histórico, en muchos Mundiales, acuérdese de (Roger) Milla, Milla nos hizo el gol y entre 20 minutos. Puede ser, sería muy oportuno, para jugar 20 minutos él es útil, es un jugador que tiene muchos comportamientos y ha aprendido mucho a encontrar la definición”.

¿Se debió mirar alguna Liga para convocar jugadores?

“Pudo ser, de ahí se le escapan algunos por x razones. Lo de (Luis Javier) Suárez para mí fue tarde, a él tenía que darle mucho antes un amistoso donde uno evalúa. Puede haber uno o tres jugadores que estén llamando la atención”.

¿Con cuánto tiempo debería concentrarse la Selección?

“La pretemporada que hizo Costa Rica la hizo de seis meses, y todo el mundo me dice ‘usted está loco’. En esta época de diciembre, donde todo el mundo está en vacaciones, yo los cité en Costa Rica, les hice todos los exámenes, parte técnica y táctica. Me fue y cité a todos por Europa, hablé con los entrenadores y preparadores, y negocié la última fecha, eran 25 o 30 días antes del Mundial, le saqué provecho a ese proceso que fue muy efectivo, de ahí gané muchas cosas”.