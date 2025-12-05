“No me gustaría un grupo fácil porque los colombianos miramos por encima del hombro a todo el mundo”: Suárez. (Photo by Omar Vega/Getty Images)

“No me gustaría un grupo fácil porque los colombianos miramos por encima del hombro a todo el mundo”: Suárez

Luis Fernando Suárez habló en 6AM de Caracol Radio sobre lo que se le avecina a la Selección Colombia de cara al sorteo del Mundial 2026. El director técnico hizo público su deseo de tener un grupo complicado, teniendo en cuenta que se corre el riesgo de “mirar por encima del hombre” a un seleccionador de bajo nivel.

“A mí no me gustaría pensar un grupo fácil por la situación de cómo somos los colombianos, miramos por encima del hombro a todo el mundo. Uno debe ser consciente de dónde está, ubicarse. Aunque yo pensaría más en para quién somos nosotros incómodos", empezó diciendo el DT.

Ahora bien, también hizo una reflexión sobre cómo ven otros países a Colombia como rival: “Pensamos en que nos toquen rivales fáciles, pero hay países del bombo 1 que están pensando en que ojalá no les toque Colombia. Esa es otra visión y me parece buena”.

En desarrollo...