Inicia intervención de zona que por falla geológica dejó 143 familias de Socotá afectadas, en 2024

Tras cumplirse un año de la grave emergencia que se registró en cuatro veredas de Socotá, a finales del año 2024, las autoridades municipales en articulación con la Gobernación de Boyacá inician acciones para restablecer la zona, luego de la situación generada en el sector de La Playa conocido como deslizamiento traslacional, que, debido a la saturación extrema del terreno, se transformó en un flujo de tierras aguas abajo.

Entre octubre y noviembre de 2024, una remoción en masa causada por las intensas lluvias destruyó viviendas, escuelas, puentes y vías terciarias, obligando a evacuar varias veredas y a declarar la calamidad pública.

Luego de una visita técnica a los sectores más afectados, entre ellos la vereda San Pedro, se pudieron identificar los puntos que serán intervenidos con maquinaria institucional durante 600 horas. El alcalde Adiel Panqueba confirmó que las labores comenzarán el martes 9 de diciembre con trabajos de drenaje y con tres frentes de trabajo.

“Se determinó la intervención en el lugar, allí se utilizará la maquinaria tipo oruga y bulldozer. Además de los trabajos en el lugar, también abordamos el tema social, son 143 familias que perdieron totalmente sus viviendas y permanecen en autoalbergues, por lo que serán priorizadas en una convocatoria para acceder a soluciones habitacionales”. Dijo el alcalde.

Según ha indicado el mandatario local, se acordó con la Gobernación, que el municipio entregará el lote para la reubicación de las familias, mientras que la administración departamental apoyará con presupuesto para la construcción de las viviendas.

“Agradecemos este compromiso por parte de la Gobernación, esperamos que muy pronto podamos hacer la clasificación de las familias dadas las necesidades de cada caso”. Puntualizó