¡Gran subida! Así cotiza el dólar en Venezuela para HOY, 5 de diciembre, según Banco Central

Hace algunos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había lanzado una alerta, donde se advertía que el espacio aéreo de Venezuela y sus alrededores significaba un riesgo para las aeronaves que circularan la zona, esto debido a la alta presencia y actividad militar que ha tenido como objetivo ejercer presión sobre el gobierno venezolano.

Luego de esto, aerolíneas de diferentes países, dentro de ellos Colombia, tomaron la decisión de suspender sus operaciones en territorio venezolano, a lo que Nicolás Maduro, respondió retirando la concesión de vuelo en su país a aquellas empresas las cuales acataron el llamado de Trump, asegurando que esto solo se trataba de un movimiento para ejercer presión.

Cierre total del espacio aéreo

Pues recientemente, Trump anunció el cierre total del espacio aéreo venezolano, una medida más drástica a la tomada con anterioridad. A pesar de que el mandatario estadounidense no puede ordenar como tal el ‘cierre’, su anuncio lo que sí podría causar es que las aerolíneas adopten las medidas como una norma, dejando así de operar vuelos hacia y desde Venezuela.

Por esta razón, empresas colombianas como Wingo y la aerolínea estatal Satena, tomaron la decisión de suspender operaciones en el país vecino, pues a diferencia de la alerta anterior, esta vez se estaban evidenciando afectaciones en los sistemas de navegación aérea en el Caribe, pues según se reportó, había interferencias en las señales satelitales utilizadas para la navegación precisa.

Dicha suspensión de operaciones, se ha juntado a la decisión tomada por diferentes aerolíneas del mundo, como Copa Airlines, Iberia, TAP, Avianca, Gol, entre otras.

Precio del dólar en Venezuela HOY

El Banco Central de Venezuela reportó un nuevo aumento en el precio de la divisa norteamericana, sin embargo, a pesar de que se ha vuelto una constante con el paso de los meses, para el día de hoy presentó un crecimiento mayor al que se evidencia usualmente, pues habría tenido un repunte de un valor cercano a los $4 bolívares.

Según esto, y con base en el reporte realizado por el BCV para el día de hoy, 5 de diciembre, el precio en que se habría establecido el dólar en Venezuela sería de $254,87 Bs.

Por otro lado, estas son las tasas de cambios para las diferentes divisas que se encuentran publicadas en la página web del BCV:

Euro: $297,37 bolívares (Subió).

$297,37 bolívares Yuan chino: $36,04 bolívares (Subió).

$36,04 bolívares Lira turca: $6,00 bolívares (Subió).

$6,00 bolívares Rublo ruso: $3,30 bolívares (Subió).

Precio del dólar en Colombia

En su reporte diario, el Banco de la República reportó una nueva caída en el precio del dólar para este viernes 5 de diciembre de 2025. En este caso, la tasa representativa del mercado se cotiza por una cifra de 3.757 pesos, es decir, una disminución de 23 pesos con respecto a la señalada el día anterior.

