Sindicato y Asociación de aviadores respaldan suspensión de vuelos desde Colombia a Venezuela. Crédito: Getty Images

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) respaldó la decisión de Copa Airlines, Wingo y la aerolínea estatal SATENA de suspender sus operaciones hacia y desde Venezuela, debido al aumento de tensiones en la región y a recientes fallas en los sistemas de navegación aérea que afectan el espacio aéreo venezolano.

Según ACDAC, la medida es coherente con el alto nivel de incertidumbre, tensión y creciente militarización por parte de Estados Unidos en el vecino país.

En ese sentido, la organización aseguró que la suspensión debe mantenerse hasta que existan “garantías verificables y sustentadas en criterios técnicos” que permitan el retorno seguro de las operaciones aéreas.

¿Qué dijo la Asociación Colombiana de Aviadores sobre la suspensión de vuelos?

Luis Fernando Orjuela, director de Seguridad y Asuntos Técnicos de ACDAC, afirmó que comparte plenamente las decisiones adoptadas por Copa, Wingo y SATENA, luego de que una de las aeronaves de Copa registrara interferencias en sus sistemas de navegación.

“Hacemos un llamado respetuoso, pero contundente, a todas las aerolíneas para que evalúen de manera profunda la situación y garanticen la seguridad de pasajeros y tripulaciones”, señaló.

Por su parte, a las advertencias de ACDAC se sumó el sindicato SINTRATAC, representante de trabajadores del sector aéreo colombiano, que rechazó la continuidad de vuelos desde Colombia hacia Venezuela por parte de algunas aerolíneas.

La organización aseguró que estas operaciones exponen a personal técnico y tripulaciones a “críticos riesgos de seguridad operacional”, especialmente ante las alertas emitidas por la FAA de Estados Unidos y la EASA de la Unión Europea sobre la falta de garantías en el espacio aéreo venezolano.

“El solo hecho de obligar a las y los trabajadores a permanecer en territorio venezolano ignora los inminentes riesgos que esta ruta conlleva”, señaló SINTRATAC en un comunicado.

Ambas organizaciones pidieron al Gobierno Nacional evaluar una prohibición temporal de los vuelos hacia Venezuela, con el fin de priorizar la seguridad de todos los involucrados en la operación aérea.