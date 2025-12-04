Pereirana denuncia que sus dos hijas fueron secuestradas por su padre y se encuentran en México

Un presunto caso de secuestro y desaparición de dos menores de edad, está denunciando la abogada penalista Luz Amanda Avella, quien representa a la madre de las niñas de 10 y 4 años, las cuales llevan fuera del país alrededor de 6 meses, luego de que su padre, Eduardo Javier Natividad Maqueda, al parecer, las sustrajera de Colombia de manera ilegal hacia México de donde este sujeto es oriundo.

Debido a ello, este hombre tiene una denuncia penal por los delitos de secuestro, sustracción internacional de menores, ejercicio arbitrario de la custodia y fraude a resolución judicial o administrativa.

Según la abogada del caso, Natividad Maqueda es un empresario mexicano que debido a que la madre de las niñas, Melissa Zuluaga, lo abandonó, utilizó a las menores para hacerle daño y consiguió la custodia, al parecer, con evidencias falsas y aunque tenía prohibida sacarlas de Colombia, según la resolución de la custodia; lo hizo, al parecer, atravesando las fronteras de otros países de manera ilegal.

La lucha de la abogada y Melissa, ha sido constante, primero, demostrando que las niñas están mejor con su madre en Pereira, luego tratando de evitar que este hombre se las llevara, también, impedir que en México le den la custodia total con presuntas evidencias falsas que presentaría.

Ahora con la radicación de una acción de tutela, ya que la Fiscalía Primera Seccional de Pereira, que lleva el caso de secuestro y demás delitos, decidió precluir la investigación, señala que por falta de evidencias y además ordenó la cancelación de las alertas amarillas de Interpol.

En las últimas horas, agregó la abogada penalista, la tutela fue admitida y por ello, la audiencia que hoy se llevaría a cabo para precluir el caso se suspende, mientras el juez resuelve esta acción constitucional.

El día de hoy a las 7:00 de la mañana los familiares de Melissa Zuluaga y de las menores de edad van a realizar un plantón en las afueras del Palacio de Justicia exigiendo transparencia en el proceso para que las menores Natividad Zuluaga sean regresadas al hogar de donde nunca debieron irse, al lado de su madre.