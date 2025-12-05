Encuentran tres personas en una fosa común en el norte del Cauca
Entre los cadáveres exhumados se encuentran dos menores de edad.
Toribio, Cauca
Las autoridades indígenas del norte del Cauca confirmaron el hallazgo de tres personas en una fosa común ubicada en zona rural de Toribio, Cauca.
La exhumación se realizó el 3 de diciembre de 2025 en la vereda Quinamayó, con apoyo de personal capacitado y del equipo jurídico de la autoridad indígena local. Los restos fueron trasladados a Medicina Legal, donde se logró su identificación.
Las víctimas fueron identificadas como María Edilma Ul Baicue y sus dos hijos menores de edad, reportados como desaparecidos desde el 30 de agosto de 2022.
Indepaz calificó el hecho como una nueva masacre en el Cauca y la número 76 registrada en Colombia durante 2025.
“Acompañamos a la comunidad nasa y exigimos verdad, justicia y garantías de no repetición”, señaló Leonardo González, coordinador de Indepaz.
Las comunidades indígenas expresaron su solidaridad con la familia Ul Baicue, rechazaron el macabro hallazgo y exigieron el esclarecimiento total de los hechos.
En la zona operan estructuras armadas como el Frente 57 “Yair Bermúdez” y el grupo Dagoberto Ramos, disidencias de las Farc.
