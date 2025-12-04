El movimiento ‘Creemos’ presento más de 800.000 firmas para inscribir sus listas al Congreso en 2026

De acuerdo con la colectividad, 7.730 firmas respaldan la lista al Senado y 414.616 apoyan la lista a la Cámara por Antioquia. Creemos señaló que las firmas fueron recolectadas por ciudadanos de diferentes regiones y sectores sociales.

El movimiento afirmó que sus prioridades legislativas estarán enfocadas en temas de transparencia, fortalecimiento institucional, empleo, seguridad y apoyo a la Fuerza Pública.

¿Quiénes son los candidatos al Senado?

Creemos también confirmó los nombres que integrarán su lista al Senado. Entre ellos se encuentran:

Juliana Gutiérrez Zuluaga , administradora de empresas y magíster en administración de riesgos.

, administradora de empresas y magíster en administración de riesgos. Andrés Bedoya , presidente de la Asamblea de Antioquia en 2024 y exfuncionario departamental y municipal.

, presidente de la Asamblea de Antioquia en 2024 y exfuncionario departamental y municipal. Natalia López , abogada, docente y excandidata a la Alcaldía de Montería.

, abogada, docente y excandidata a la Alcaldía de Montería. General (r) Eliécer Camacho , excomandante de la Policía de Bogotá y del Valle de Aburrá.

, excomandante de la Policía de Bogotá y del Valle de Aburrá. Laura Gamboa , politóloga y especialista en seguridad y defensa.

, politóloga y especialista en seguridad y defensa. Wilder Zapata , comunicador y empresario del sector deportivo y de bienestar.

, comunicador y empresario del sector deportivo y de bienestar. Diego Hernández , ingeniero con trayectoria en defensa, innovación y tecnología.

, ingeniero con trayectoria en defensa, innovación y tecnología. Juan Diego Muñoz , administrador con experiencia en la Policía Nacional y el sector privado.

, administrador con experiencia en la Policía Nacional y el sector privado. Tte. Coronel (r) Ángel Augusto Sánchez , con formación en estudios políticos e inteligencia estratégica.

, con formación en estudios políticos e inteligencia estratégica. Jhon Alex Méndez Vargas , técnico en enfermería, estudiante de derecho y empresario turístico del Quindío.

, técnico en enfermería, estudiante de derecho y empresario turístico del Quindío. Lida Drago , abogada sucreña especializada en derecho constitucional y penal.

, abogada sucreña especializada en derecho constitucional y penal. Gustavo Pinedo , administrador y docente universitario de Cartagena.

, administrador y docente universitario de Cartagena. Jorge Hugo Aranguren , administrador con experiencia en sector salud, transporte y servicios administrativos.

, administrador con experiencia en sector salud, transporte y servicios administrativos. Martha Restrepo Correa, psicóloga y especialista en alta gerencia.

La lista también incluye a Nelson Barrera Roa, Juan Alejandro Ángel, Catalina Ramírez Vélez, Claudia Céspedes, Sara María Arbeláez Ramírez y Luis Ernesto Rivera.

El Plan Democracia para 2026:

A propósito Penagos también indicó que en los próximos días se llevará a cabo una nueva reunión entre la Registraduría, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa y la cúpula militar, para evaluar la puesta en marcha del Plan Democracia y garantizar la seguridad y el voto libre en los comicios de 2026.

“Vamos a llevar a cabo una reunión a instancias de la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría, todo el Ministerio de Defensa y la cúpula militar para ir revisando que ese Plan Democracia que garantice que en esos 104 municipios de los que habla el Ministerio de Defensa, la ciudadanía puede ejercer su derecho al voto y lo puede ejercer libremente”.