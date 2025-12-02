Prográmese para vivir el Festival de Luces de Villa de Leyva

Villa de Leyva vuelve a brillar con su tradicional Festival de Luces, uno de los eventos más emblemáticos del país y que cada año atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

La edición 2025 llega con una programación renovada que combina espectáculos pirotécnicos controlados, muestras artísticas y actividades culturales en medio del imponente escenario colonial del municipio.

“Este 5 de diciembre haremos la inauguración oficial de la iluminación del municipio. A partir de ese momento, iniciamos con la programación de nuestro festival, el cual trae grandes sorpresas para los asistentes” Dijo Víctor Gamboa, alcalde municipal.

Durante tres días, la Plaza Mayor se convierte en el epicentro de exhibiciones luminosas, concursos de fuego artificial, conciertos y desfiles que resaltan la identidad boyacense. Las fachadas coloniales, calles empedradas y espacios históricos sirven como lienzo para juegos de luces, proyecciones y presentaciones coordinadas por expertos.

Las autoridades locales han dispuesto un completo plan de seguridad y movilidad para garantizar el disfrute de residentes y turistas. De igual manera, se reforzarán los controles frente al uso de pólvora no autorizada, recordando que solo los espectáculos profesionales cuentan con aval técnico y permisos vigentes.

Comerciantes y operadores turísticos destacan que el Festival de Luces es una de las temporadas de mayor dinamismo económico para Villa de Leyva, impulsando la ocupación hotelera, la gastronomía y la oferta cultural del municipio.

“Sabemos por cifras del Ministerio de Comercio que estamos entre los cinco destinos más visitados del país. Con la apertura del aeropuerto de Paipa, tenemos turistas provenientes de Bogotá, Antioquia y Santander así como turistas europeos”

Con este evento, Villa de Leyva reafirma su posición como uno de los destinos más atractivos de Colombia durante la temporada decembrina, combinando tradición, arte y seguridad para recibir a miles de visitantes bajo un cielo iluminado.

“Para este fin de semana esperamos la visita de 100 mil visitantes, a lo largo del año, tenemos un estimado de más de un millón de personas que han venido al municipio a disfrutar de todos los atractivos que ofrecemos”.

Para evitar congestiones vehiculares durante el fin de semana, junto al Instituto de Tránsito de Boyacá y la Gobernación, se ha diseñado un plan de movilidad que asegure el flujo continuo de los vehículos que ingresan y salen del municipio.

Para los días 6 y 7 de diciembre, el acceso a Villa de Leyva estará habilitado únicamente por la vía Sáchica – Villa de Leyva. Quienes necesiten salir del municipio deberán utilizar como alternativa la ruta Villa de Leyva – Sutamarchán.

El 8 de diciembre la medida se invertirá: la vía Villa de Leyva – Sáchica quedará destinada exclusivamente para la salida de vehículos, mientras que el ingreso al municipio se realizará por el corredor Sutamarchán – Villa de Leyva.

