Ajustes viales temporales mejorarán la movilidad en Villa de Leyva durante el puente de Velitas

Villa de Leyva

Con el objetivo de garantizar una movilidad más ágil, segura y ordenada para residentes y visitantes, las autoridades anunciaron ajustes temporales en los sentidos viales durante el puente festivo de Velitas, en el marco de la realización del Festival de Luces 2025.

Las medidas regirán de la siguiente manera:

6 y 7 de diciembre

La vía Sáchica – Villa de Leyva funcionará únicamente como ingreso al municipio .

. La vía Villa de Leyva – Sutamarchán será la ruta alterna para la salida.

8 de diciembre

La vía Villa de Leyva – Sáchica operará exclusivamente como salida .

. La vía Sutamarchán – Villa de Leyva quedará habilitada como ruta alterna para el ingreso.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a conductores y turistas para que planifiquen con anticipación sus desplazamientos, respeten la señalización y atiendan las indicaciones del personal en vía, con el fin de evitar congestionamientos y garantizar una experiencia segura durante uno de los fines de semana con mayor afluencia de visitantes en el municipio.