Diálogos entre la Alcaldía y el sector nocturno avanzan en medio de reclamos por cierres a la 1am.

La Secretaría de Seguridad de Cali mantuvo un encuentro con empresarios del sector nocturno para revisar las inconformidades surgidas por los cierres de establecimientos a la 1am., una medida que ha generado tensiones en diferentes zonas de la ciudad.

La reunión contó con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Cali y se desarrolló con el objetivo de escuchar a los propietarios y presentarles los criterios que están guiando las intervenciones.

El subsecretario de Inspección, Jorge Moreno, explicó que se instaló una mesa permanente de diálogo en la que se revisan las situaciones particulares de cada establecimiento.

“Hemos escuchado cuáles son sus principales necesidades y requerimientos, especialmente en esta época del año. También les hemos hecho ver que hay una responsabilidad muy grande con los impactos negativos que pueden generar estas actividades en algunos lugares de la ciudad”, afirmó Moreno.

Autoridades revisarán caso por caso

Frente a la inconformidad por los cierres a la 1am., el Subsecretario informó que la administración evaluará cada caso individualmente, teniendo en cuenta el tipo de zona y el historial de quejas ciudadanas.

“Los empresarios que tienen el cierre a la una de la mañana les hemos dicho que vamos a analizar puntualmente cada caso, porque esto depende del lugar donde funciona el establecimiento. Hay zonas residenciales donde el ruido afecta la convivencia y otras donde la actividad nocturna tiene trayectoria. Por eso la revisión será caso por caso”, precisó Moreno.

Según el funcionario, la intención es llegar a acuerdos que permitan el funcionamiento del sector sin desconocer las molestias reportadas por algunos habitantes.

Protesta de empresarios en la Calle Quinta

Mientras avanzan las conversaciones, un grupo de comerciantes realizó una manifestación en la Calle Quinta para exigir presencia inmediata de la Alcaldía y pedir freno a los cierres. Los manifestantes argumentan que las restricciones afectan directamente su sostenibilidad económica.

Uno de ellos, Brayan Carabalí, expresó:

“Nos encontramos aquí en la calle Quinta. Estamos pidiendo que la Alcaldía nos apoye y venga a dialogar con nosotros. Nos están cerrando y nos están matando. Pedimos que el secretario de Seguridad y Justicia se encuentre aquí hablando con nosotros. No vamos a levantar esta manifestación hasta que no lleguemos a acuerdos”.

Lo que viene para el sector

Los empresarios esperan que en los próximos días se programe una nueva mesa de trabajo con la Secretaría de Seguridad y Justicia, donde se revisarán las quejas recibidas, los criterios aplicados para los cierres y las medidas que podrían flexibilizar o ajustar los horarios en determinados sectores.

La administración, por su parte, insiste en que las decisiones deben equilibrar la actividad económica con la convivencia ciudadana, especialmente en zonas residenciales donde se han reportado alteraciones por ruido y aglomeraciones.