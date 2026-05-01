¿Quién es alias Mónica? La jefa guerrillera señalada de atentados en Cali y Jamundí

Alias ‘Mónica’ es señalada por organismos de inteligencia como una de las principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país, vinculada a acciones terroristas en Cali, Jamundí y otros municipios del Valle del Cauca y Cauca.

De acuerdo con información de inteligencia militar, esta mujer lideraría la columna móvil Ricardo Velásquez, perteneciente al frente Jaime Martínez del Bloque Occidental Jacobo Arenas que lidera alias Marlon que a su vez está bajo el mando de alias Iván Morisco.

Trayectoria dentro de la organización

El reporte indica que alias Mónica inició como guerrillera rasa en el Sexto Frente de las antiguas Farc y posteriormente ascendió en la estructura armada:

2005: Guerrillera del Sexto Frente

2009: Comandante de escuadra

2023: Tercer cabecilla del frente Jaime Martínez

2025: Cabecilla de la columna Freddy Martínez

2026: Cabecilla de la columna Ricardo Velásquez

Prontuario y hechos atribuidos

En el documento se le señala de participar en la coordinación de acciones terroristas en Cali y Jamundí, donde se reportan víctimas entre población civil y Fuerza Pública, además de daños a viviendas e infraestructura.

Entre los hechos que se le atribuyen aparecen:

Agosto de 2023: Emboscada en la vía Morales – Suárez (Cauca), con un saldo de tres policías asesinados y hurto de material de guerra.

Agosto de 2023: Carro bomba en Timba (Cauca), con un policía muerto.

Agosto de 2023: Lanzamiento de artefactos explosivos contra tropas en zona rural de Jamundí, con varios militares heridos.

Agosto de 2023: Hostigamiento en Dagua (Valle), con saldo de un policía asesinado.

Septiembre de 2023: Acción terrorista en Suárez (Cauca), con heridos y pérdida de material de guerra.

Abril de 2024: Ataque con explosivos contra el Cantón Militar Pichincha en Cali.

Junio de 2024: Ataques con drones explosivos en zona de La Salvajina (Cauca).

Abril de 2026: Ataques con cilindros explosivos contra instalaciones militares en Cali y Palmira.

Zonas de operación criminal

Las autoridades señalan que alias Mónica tendría injerencia en múltiples municipios del suroccidente, entre ellos:

Buenaventura, Dagua, Jamundí (Valle del Cauca)

Buenos Aires, Suárez, López de Micay, Morales, Cajibío y Piendamó (Cauca)

Estas zonas son consideradas estratégicas por su conexión con corredores de movilidad y economías ilegales.

Las autoridades mantienen operativos en estas regiones para ubicar a alias Mónica y otros cabecillas vinculados a estas estructuras armadas ilegales.