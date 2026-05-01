Alcalde de Cali descarta doble cobro en el servicio de aseo en la ciudad

El alcalde Alejandro Eder insiste en la necesidad de avanzar en la devolución de Emsirva al municipio. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

Un fallo judicial que ordena que más de 150.000 usuarios del servicio de aseo en Cali sean facturados por un tercero ha generado preocupación por posibles cobros duplicados.

El servicio de recolección de basuras continuará operando con normalidad en la ciudad, así lo indicó el alcalde Alejandro Eder, quien aseguró que los caleños no tendrán que pagar dos veces por un mismo servicio.

“No hay ni habrá una situación de doble cobro en las basuras. En este momento no hay ningún cambio a la forma como se recolectan las basuras en el en la práctica, en el terreno”, señaló.

Desde la administración distrital indicaron que ya se está revisando el alcance del fallo junto a Empresas Municipales de Cali EMCALI, con el fin de garantizar que los usuarios incluidos en la decisión no se vean afectados. Además, reiteraron que los ciudadanos deben pagar únicamente al operador que aparece registrado en su factura de servicios públicos.

El alcalde también insistió en la necesidad de avanzar en la devolución de Emsirva al municipio con plenas garantías, incluyendo el retorno de los más de 880.000 usuarios.