Un niño asesinado por su padre y una niña herida dejan hechos violentos en el Valle

Hombre extranjero de 23 años, señalado de ser el presunto responsable del homicidio agravado de su hijo de tres años, en Cali.

Primer caso:

La Policía Cali capturó a un hombre extranjero de 23 años, señalado de ser el presunto responsable del homicidio agravado de su hijo de tres años.

El doloroso hecho se registró el pasado 24 de noviembre en una vivienda del barrio El Vergel, oriente de la ciudad. Tras recibir la alerta, uniformados de la estación El Diamante acudieron al sitio y trasladaron al menor al hospital Carlos Holmes Trujillo, donde lamentablemente ingresó sin signos vitales.

Las primeras investigaciones indican que el fallecimiento habría ocurrido por una agresión física presuntamente propinada por el padre, motivada —según las pesquisas— por la negativa del niño a bañarse.

Esta versión contradice la inicial declaración del capturado, quien afirmó que el menor había sufrido una caída. La causa oficial de la muerte fue establecida por el Instituto Nacional de Medicina Legal.

“Después de cometer el crimen, asistió a las honras fúnebres de su hijo aparentando normalidad. Gracias a la rápida acción policial se logró su captura cuando se movilizaba en un vehículo del servicio funerario al término de las exequias”, señaló el coronel Jairo Sanabria, jefe seccional de Servicios Especiales.

El capturado, quien ya tenía antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de homicidio agravado.

Segundo caso:

En otro hecho violento, registrado en el barrio Paraíso de Tuluá, dos personas resultaron lesionadas con arma de fuego dentro de una vivienda.

Debido a la gravedad de las heridas, ambos fueron trasladados a centros asistenciales: una niña de 9 años fue remitida a la Clínica San Francisco, mientras que su tío, un hombre adulto, fue llevado al Hospital Tomás Uribe.

De acuerdo con el coronel Jhon Pedraza, comandante de la Policía de Tuluá, testigos señalaron que las víctimas se encontraban comiendo cuando dos hombres de contextura delgada y estatura mediana ingresaron a la residencia. Sin mediar palabra, abrieron fuego contra el adulto. Durante el ataque, un proyectil rebotó y lesionó en el pie a la menor.

Tras cometer el atentado, los agresores huyeron del lugar a pie. Horas más tarde, se confirmó que el hombre herido, tío de la niña, falleció en el centro asistencial.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer móviles y responsables de este nuevo hecho de violencia en el Valle.