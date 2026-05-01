Alias ‘Oso Yogui’, disidente Farc, responsable de atentados en Cali y Jamundí, y secuestro de menor

Alias “Oso Yogui”, disidente Farc, detrás de atentados en Cali y Jamundí; investigado por secuestro de un menor

Alias ‘Oso Yogui’, identificado como Alexis Quisoboni Caicedo, es señalado por las autoridades como cabecilla de comisión del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, con injerencia en el sur del Valle del Cauca.

Según información de inteligencia, este hombre tendría presencia principalmente en el municipio de Jamundí, así como en otras zonas del departamento.

Trayectoria dentro de la organización

El reporte indica que alias Oso Yogui ingresó a la organización en 2017 como guerrillero raso y posteriormente ascendió dentro de la estructura:

2017: Ingreso como guerrillero raso

2022: Nombrado cabecilla de escuadra

2022: Designado cabecilla de comisión del frente Jaime Martínez

Delitos y procesos judiciales

El expediente registra investigaciones por:

Concierto para delinquir agravado

Desplazamiento forzado

Homicidio agravado

Además, aparece vinculado a procesos judiciales en la ciudad de Cali.

Prontuario delictivo

De acuerdo con el informe, alias Oso Yogui estaría relacionado con múltiples acciones armadas:

Enero de 2024: Señalado de instrumentalizar a la población civil para generar asonadas y presionar la salida de la Fuerza Pública en Jamundí.

Mayo de 2025: Autor intelectual del secuestro de un menor de edad en zona rural de Jamundí.

Junio de 2025: Vinculado a acciones terroristas en Cali y Jamundí que dejaron víctimas entre civiles y miembros de la Fuerza Pública.

Octubre de 2025: Coordinación de lanzamiento de cilindros explosivos contra la estación de Policía de Robles, en Jamundí.

Noviembre de 2025: Ataque con drones contra la estación de Policía de Robles.

Diciembre de 2025: Uso de un vehículo con explosivos en Buenos Aires (Cauca), con afectaciones a población civil y uniformados.

Abril de 2026: Ataques con explosivos contra el Cantón Militar Pichincha en Cali.

Abril de 2026: Ataques contra el Batallón Agustín Codazzi en Palmira.

Las autoridades mantienen operativos en estas zonas para ubicar a este cabecilla y otros integrantes de la estructura armada ilegal. Ofrecen 200 millones de pesos por información que permita la captura.