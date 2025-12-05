Desmantelan organización delincuencial con conexiones con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia

Manizales

Se trata de los integrantes de la Red “Génesis”, estructura del narcotráfico que permean varias regiones del país, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Metropolitana de Manizales, con la Fiscalía General de la Nación, lograron la desarticulación total de dicha organización delincuencial.

Esta red se dedicaba primordialmente al transporte de grandes cargamentos de estupefacientes, estableciendo un corredor logístico que se extendía desde el departamento del Cauca hasta la Costa Atlántica y otras zonas estratégicas del territorio nacional, según lo explicó el Coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos Comandante Policía Metropolitana de Manizales.

Operación del grupo delincuencial

Se estableció que la droga, principalmente marihuana, era adquirida en el departamento del Cauca a estructuras residuales de las FARC-EP, específicamente al denominado Frente Dagoberto Ramos Ortiz.

Posteriormente, la sustancia era transportada en vehículos de alta gama, vans y furgones que habían sido acondicionados meticulosamente con compartimentos ocultos y sofisticadas modificaciones estructurales para evadir los controles de las autoridades.

La ruta logística diseñada por “Génesis” era extensa y metódica, abarcando municipios del Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Tolima, el Magdalena Medio y Santander.

Destino de las sustancias estupefacientes

El destino final de estos cargamentos era la Costa Atlántica, donde eran entregados a las estructuras criminales del denominado “Clan del Golfo” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC), actuando “Génesis” como un contratista clave en la cadena de suministro de narcóticos para estas macro-estructuras.

Capturados

Se materializó la captura de siete personas en operativos simultáneos llevados a cabo en San Sebastián de Mariquita (Tolima), Puerto Boyacá (Boyacá) y Bogotá D.C. Adicionalmente, se logró la imputación de cargos a una persona que ya se encontraba privada de la libertad, conocida con el alias de “Kevin”.

Los detenidos y el imputado deberán responder por los graves delitos de Concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico en concurso con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

Según las autoridades, entre los capturados se encuentran:

“Rogelio” (37 años): Figura central, encargado de coordinar el transporte y la custodia directa de los estupefacientes, especialmente hacia los puntos de acopio en Mariquita y la región del Eje Cafetero.

Figura central, encargado de coordinar el transporte y la custodia directa de los estupefacientes, especialmente hacia los puntos de acopio en Mariquita y la región del Eje Cafetero. “Jaider-Campanita” (23 años), “Yessica” (19 años), “Pava” (23 años) y “Parra o Maluma” (31 años): Este grupo constituía la red de “campaneros” o alertadores viales.

Este grupo constituía la red de “campaneros” o alertadores viales. “Deysi” (28 años) y “Chacón” (31 años): Encargados de apoyar el transporte de estupefacientes.

Desde la Policía Metropolitana de Manizales destacan que la función de esta red “Génesis” era la de contratistas especializados.

Si bien los capturados no son miembros directos de las disidencias de las FARC o del Clan del Golfo, mantenían conexiones contractuales y operacionales directas.