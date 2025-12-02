En Caldas capturan a quienes operaban red de extorsión carcelaria

Manizales

Desmantelan una red de extorsión carcelaria que operaba desde la cárcel Doña Juana en La Dorada, al parecer un ex funcionario del INPEC, estaría relacionado con el ingreso de equipos para realizar llamadas y actividades ilegales.

Según la Policía de Caldas, las actividades ilícitas eran dirigidas desde el interior del centro penitenciario de alta y mediana seguridad Doña Juana, en La Dorada, así como desde otros establecimientos carcelarios del país.

“A través de una investigación minuciosa, los uniformados identificaron a tres internos ubicados en diferentes cárceles, entre ellas Doña Juana y que que realizaban llamadas telefónicas intimidatorias haciéndose pasar por comandantes de grupos armados”, así lo explicó la coronel Rocío Melo, Comandante de la policía departamental.

Modalidad de extorsión carcelaria

Los delincuentes utilizaban la modalidad de “falso servicio”, mediante la cual exigían sumas de dinero a las víctimas bajo graves amenazas contra su integridad y la de sus familias.

La indagación también permitió establecer la participación de alias “Salvador”, un exfuncionario del INPEC quien, durante su servicio militar como auxiliar, habría aprovechado su posición para ingresar dispositivos tecnológicos al penal y facilitar actividades extorsivas desde el interior de los centros carcelarios.

Capturas en varios centros carcelarios

Con los elementos de prueba obtenidos, se realizó un operativo simultáneo en los centros penitenciarios de los municipios de La Dorada (Caldas), Puerto Boyacá (Boyacá) y Girón (Santander). Esta acción culminó con la captura de cuatro personas y la imputación de cargos contra alias Yilombo, Negro Mena y Milton, por los delitos de concierto para delinquir y extorsión.