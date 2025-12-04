Cierran el piso de restaurantes de la plaza de mercado de Anserma por incumplir normas sanitarias

Manizales

La Dirección Territorial de Salud de Caldas ordenó el cierre inmediato de los siete restaurantes ubicados en el primer piso de la Plaza de Mercado de Anserma, tras una inspección sorpresa en la que se evidenciaron graves fallas higiénicas y de salubridad.

La Territorial de Salud recordó que meses atrás se había requerido a los locatarios asumir el control de plagas, realizar fumigaciones periódicas y mantener adecuados niveles de limpieza en sus establecimientos y alrededores, obligaciones que no fueron cumplidas según lo visto en esta última inspección. En el operativo se encontraron muchos focos de infección y un mal manejo del control de plagas

“Hemos encontrado en situaciones anteriores gran cantidad de excremento de roedores, gran cantidad de cucarachas, humedad, rejilla, falta de rejillas, problemas desagües y problemas en cuanto a manipulación de alimentos”, dijo William Andrés Vargas, referente de alimentos de la Territorial de Salud

El funcionario comentó que para volver abrir estos establecimientos se deben cumplir unos parámetros muy rigurosos para mejorar la limpieza del lugar

Hasta ahora los comerciantes no podrán comercializar sus productos en esta temporada navideña hasta que cumplan con los requisitos de ley