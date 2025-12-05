“¿Y si fuera su mamá?”: piden justicia por muerte de mujer arrollada por camioneta en Bucaramanga

Bucaramanga

En el barrio Girardot, al occidente de Bucaramanga, una mujer de la tercera edad perdió la vida tras ser arrollada por una camioneta. Se trata de Blanca Flor Aguilar, quien caminaba junto a su esposo cuando, al parecer, intentó cruzar la calle, carrera 9 con calle 28, hacia un asadero y fue embestida por un vehículo.

Apenas un segundo bastó para que ocurriera la tragedia, según relató su esposo José Sequeda, quien contó que Flor Aguilar fue auxiliada inmediatamente y trasladada a la Clínica Chicamocha, donde le hicieron una intervención quirúrgica, pero, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció.

“Ella se trasladó hacia la venta de pollo, eran pasadas las 12. Yo me quedé con unos paquetes ahí. Pero eso fue en un segundo. Cuando volteé a mirar, ya estaba en el suelo”, contó el familiar.

De acuerdo con el familiar, el golpe que sufrió al ser lanzada por el vehículo le provocó un grave hematoma en la cabeza. “Ella vino a morir en la Clínica Chicamocha después de que la operaron porque les tocó operarla por el hematoma. No sé si fue contra el piso… la lanzó la camioneta y al caer se golpeó y eso se inflamó. Tuvieron que operarla y no aguantó”, explicó.

Piden que el caso no quede en la impunidad

Los familiares denuncian que, pese a la gravedad del caso, no han recibido la atención ni la claridad necesaria en el proceso judicial. De hecho, afirmaron que acudieron a la Fiscalía para pedir avances en la investigación.

“Estamos investigando porque venimos de la Fiscalía, porque las cosas suceden y nadie se preocupa. Dejan eso así y lo siguen haciendo”, reclamó el allegado, quien también comentó que le dijo al presunto responsable del atropello: “Como le dije yo al tipo ahí: ¿y si fuera su mamá o su hijo? Ahí sí brincaría”.

La familia pidió que el caso no quede en la impunidad y que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el accidente, así como las responsabilidades que correspondan.