Por los animales no use pólvora, llamado de las fundaciones en Armenia y el Quindío

Armenia

Las fundaciones animalistas desde Armenia están haciendo un llamado de SOS para que no se use pólvora en el inicio de la navidad debido a las afectaciones para los perritos, gaticos y la fauna silvestre.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Diana Rodríguez, de la fundación Eco Huellas y explicó “estamos literalmente haciendo un trabajo diario tratando de que la gente tome conciencia del NO uso de la pólvora, sabemos pues que no es un tema que está prohibido en el país, pero que sí, debemos ir avanzando como sociedad y entender que la pólvora no solamente le hace daño a los animales de compañía, sino también a los animales silvestres a la fauna silvestre porque las aves se desorientan dejan sus nidos muchas de ellas tienen muerte súbita.

Estamos hablando también de los guatines de las zarigüeyas de nuestra fauna endémica en el departamento del Quindío que se va a ver afectada y no vamos muy lejos, las personas también los adultos mayores aquellas personas que se encuentran de pronto enfermas, la verdad es que este es un tema en el que nosotros hemos venido reiterando todos los años de que no se utilice pólvora que no se utilice juegos pirotécnicos.

Llamado

Estamos haciendo un llamado a las administraciones municipales a los centros comerciales a las Juntas de Acción Comunal a las Hall para que por favor no usen ningún tipo de juego pirotécnico ni pólvora y que incentiven en lugar de en lugar de hacer que se creen focos de venta por el contrario, o sea que se busquen otras unidades productivas alternativas para el mes de diciembre que puede ser muchas, puede ser la alimentación la comida los regalos tantas cosas y que dejemos de lado el uso de la pólvora.

Y agregó “un llamado especialmente a la administración municipal de Armenia al alcalde James Padilla García para que no permita el uso de la pólvora durante estas festividades y podamos vivir un fin de año y un año nuevo, ni siquiera con personas quemadas es que también estamos hablando de eso que la pólvora en lo que hace es daño realmente hace más daño que cualquier otra cosa.

El estrés para los animales de compañía

La animalista señaló “si yo sé que mi perro se asusta, si yo sé que mi gato se desorienta, pues yo no puedo quemar pólvora. Eso hay que empezar por ahí, así es y también hay que tener en cuenta que, si tenemos animales que son muy reactivos a la pólvora que le tienen miedo, pues hay que acompañarlos no los podemos dejar solos, sabemos de casos en años anteriores, donde la gente se va deja su animalito de compañía en casa, cuando llega lo encuentra muerto, lo encuentra infartado, encuentra la casa totalmente destrozada, porque los animales sienten ese estrés

A la autoridad es la que tiene eso, es decir, la posibilidad de decirle a la comunidad de una manera firme respetuosa y también con las sanciones respectivas que no utilice la pólvora que no utilice los juegos pirotécnicos que piensen la fauna silvestre en la fauna doméstica y en las personas en los niños no podemos seguir incentivando en los niños el uso de la pólvora para que volvamos a tiempos en los que veíamos 50 100 niños quemados en un hospital por Dios que es esto.