La Policía sabía que una banda delincuencial iba a actuar el sábado en Bucaramanga

Bucaramanga

La Policía Metropolitana e Bucaramanga tenía indicios de que una banda de delincuentes iba a perpetrar un hecho criminal en el sector de Cabecera del Llano el sábado 29 de noviembre. Por eso, el general William Quintero, comandante de la institución en esta capital envió hombres encubiertos para que estuvieran alertas ante la posibilidad de un ataque de los bandidos. Incluso, el grupo Goes, un equipo de operaciones especiales se concentró en un sitio aledaño a la carrera 27.

Cuando a las 2 de la tarde, la banda de Los Costeños perpetró el asalto a la joyería Caracas, ubicada en el Centro Comercial Cuarta Etapa, los efectivos de la Policía, vestidos de civil enfrentaron a los delincuentes. Uno de los hombres de la Sijín, el intendente jefe de la Policía, Fredy Leal apareció en escena para evitar que se consumara el robo.

Apenas unos minutos después de desatarse la balacera, el grupo Goes llegó al complejo comercial para enfrentar a los delincuentes; en el sitio, murió uno de los asaltantes y otros 5 fueron capturados.

¿Quién planeó el asalto?

El general Quintero reveló que el plan criminal fue estructurado desde una cárcel de Barranquilla por un individuo de alta peligrosidad que tiene una condena larga y cuya identidad mantuvo en reserva.

“Estamos haciendo seguimientos en Soledad, Atlántico. En Bucaramanga tenemos ubicados a otros bandidos que participaron también en el asalto de Cabecera. Con este hecho vamos a esclarecer otro caso importante pues encontramos un automotor que estábamos buscando desde hacía varios días", apuntó el oficial.

