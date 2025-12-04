Cinco integrantes del Clan de Oriente fueron abatidos en combates contra el Ejército en Nariño

Nariño, Antioquia

En un operativo adelantado por el Gaula Militar Oriente en la vereda El Recreo del municipio de Nariño, cinco presuntos integrantes del Clan de Oriente fueron abatidos en enfrentamientos contra tropas del Ejército Nacional.

Según información preliminar, la intervención de las autoridades hacía parte de acciones de control contra la extorsión y el secuestro que ejerce la estructura criminal en la región con posibles vínculos con el frente 36 de las disidencias de las Farc.

Según informó la Cuarta Brigada del Ejército, durante el procedimiento, las tropas fueron atacadas por el grupo armado y se produjo el combate que dejó a cinco criminales muertos.

En este momento, las autoridades realizan la inspección técnica de los cuerpos y adelantan la verificación de la identidad de los fallecidos, mientras que las operaciones continúan en el sector para garantizar la seguridad y ubicar a otros posibles integrantes de esta estructura ilegal.