Veeduría visitará nuevamente las obras del Aeropuerto Ernesto Cortissoz 

La veeduría encargada del seguimiento a las obras del Aeropuerto Ernesto Cortissoz realizará una nueva visita técnica a la terminal aérea. El objetivo es verificar cómo avanzan los trabajos, identificar eventuales retrasos y constatar que las inversiones anunciadas por la Aerocivil, superiores a los 44.000 millones de pesos, estén ejecutándose conforme al cronograma.

“Queremos un aeropuerto de gran nivel”

Mario Muvdi, presidente de la Junta de Cotelco Atlántico, señaló que lo esencial es asegurar que el Gobierno Nacional impulse el progreso de las obras a través de la Aerocivil.

“Desafortunadamente, el aeropuerto sigue siendo la ‘mosca en el vaso de leche’. Para una ciudad como Barranquilla, que es puerta de entrada de la región, resulta preocupante que persistan incomodidades que no deberían ser tan difíciles de solucionar. No sabemos si el problema es falta de recursos o de voluntad, pero lo que pedimos es que se avance. Mejorar el aeropuerto tendría un impacto muy positivo, como ha ocurrido en otras ciudades donde las reformas han transformado la experiencia de los viajeros. Por eso el llamado es al Gobierno y a los responsables de la obra para que estas intervenciones se terminen cuanto antes”, expresó.

Muvdi también resaltó la necesidad de que Barranquilla cuente con un aeropuerto que responda al crecimiento turístico y económico de la ciudad.

Un año bajo administración de la Aerocivil

La visita se realiza en un contexto clave: el pasado 1 de septiembre se cumplió un año desde que el aeropuerto Ernesto Cortissoz pasó nuevamente a manos de la Aerocivil. Durante este periodo, han aumentado las expectativas sobre la modernización y la capacidad operativa de la terminal.