Hieren en medio de un atraco en Barranquilla a Goyo Gutiérrez, Rey Vallenato Aficionado 2025

El acordeonero Goyo Gutiérrez, Rey Vallenato Aficionado 2025, resultó herido con arma de fuego durante un atraco registrado en la tarde del miércoles 3 de diciembre en la calle 70 con carrera 54, en el barrio La Concepción de Barranquilla.

Según relató su mánager, el músico había bajado a comer algo cuando notó que unos hombres lo venían siguiendo. Los asaltantes lo abordaron para quitarle una cadena, a lo que él accedió, pero al percatarse del teléfono celular, uno de ellos intentó arrebatárselo y el aparato cayó al suelo.

De acuerdo con esa versión, en medio del susto Gutiérrez intentó moverse para alejarse, pero el presunto ladrón interpretó que iba a lanzarse hacia él y le disparó. El impacto no alcanzó su pecho porque, según explicó el mánager, el músico reaccionó por reflejo y logró hacerse a un lado, recibiendo el disparo en el brazo.

“En ese momento, el ladrón se fijó en su teléfono y él se lo lanzó. El teléfono cayó al suelo y, por el susto, Goyo intentó correr. El ladrón pensó que iba a tirársele encima y le disparó. Por reflejo, Goyo logró moverse y la bala impactó en su brazo y no en el pecho. Gracias a Dios, porque el cuento hubiese sido otro”, señaló.

Se encuentra fuera de peligro

Personas que presenciaron el hecho lo auxiliaron inmediatamente y lo trasladaron a la clínica Reina Catalina, donde permanece bajo observación médica.

El artista se encuentra fuera de peligro mientras se le realizan radiografías y curaciones, debido a la magnitud de la perforación.

Su equipo confirmó que los médicos definen el tiempo de recuperación y reposo antes de que pueda regresar a su agenda musical.