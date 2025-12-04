Hieren en medio de un atraco en Barranquilla a Goyo Gutiérrez, Rey Vallenato Aficionado 2025
El artista se encuentra fuera de peligro en una clínica de la ciudad.
El acordeonero Goyo Gutiérrez, Rey Vallenato Aficionado 2025, resultó herido con arma de fuego durante un atraco registrado en la tarde del miércoles 3 de diciembre en la calle 70 con carrera 54, en el barrio La Concepción de Barranquilla.
Según relató su mánager, el músico había bajado a comer algo cuando notó que unos hombres lo venían siguiendo. Los asaltantes lo abordaron para quitarle una cadena, a lo que él accedió, pero al percatarse del teléfono celular, uno de ellos intentó arrebatárselo y el aparato cayó al suelo.
De acuerdo con esa versión, en medio del susto Gutiérrez intentó moverse para alejarse, pero el presunto ladrón interpretó que iba a lanzarse hacia él y le disparó. El impacto no alcanzó su pecho porque, según explicó el mánager, el músico reaccionó por reflejo y logró hacerse a un lado, recibiendo el disparo en el brazo.
“En ese momento, el ladrón se fijó en su teléfono y él se lo lanzó. El teléfono cayó al suelo y, por el susto, Goyo intentó correr. El ladrón pensó que iba a tirársele encima y le disparó. Por reflejo, Goyo logró moverse y la bala impactó en su brazo y no en el pecho. Gracias a Dios, porque el cuento hubiese sido otro”, señaló.
Se encuentra fuera de peligro
Personas que presenciaron el hecho lo auxiliaron inmediatamente y lo trasladaron a la clínica Reina Catalina, donde permanece bajo observación médica.
El artista se encuentra fuera de peligro mientras se le realizan radiografías y curaciones, debido a la magnitud de la perforación.
Su equipo confirmó que los médicos definen el tiempo de recuperación y reposo antes de que pueda regresar a su agenda musical.