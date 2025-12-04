Transmetro estrena nuevas tarjetas inteligentes desde 2026

Con el objetivo de avanzar en la modernización del sistema, Transmetro finalizó la implementación de sus nuevas tarjetas inteligentes con tecnología Mifare Plus EV2, una actualización que ofrece mayor seguridad, mejor desempeño tecnológico y permitirá sumar beneficios digitales para los usuarios.

A partir del 1 de enero de 2026, únicamente estarán habilitadas las tarjetas con esta tecnología. Las tarjetas Mifare Classic operarán solo hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Cómo saber si mi tarjeta está actualizada?

Transmetro informó que las tarjetas Mifare Plus EV2 corresponden a los siguientes diseños oficiales:

Tarjeta rosa edición OCDE .

. Tarjeta edición naranja con verde, con el logo de Transmetro en negro al frente .

. Tarjeta edición Droguería Inglesa.

Quienes tengan alguno de estos modelos podrán seguir usándolo sin inconvenientes. Además, la entidad aclaró que los nuevos diseños que aparezcan desde ahora ya incluirán esta tecnología.

Cambio para usuarios con tarjetas Mifare Classic

Los usuarios que aún cuenten con tarjetas Mifare Classic podrán adquirir la nueva tarjeta inteligente en cualquier taquilla del sistema por un valor de $7.000. Si la tarjeta antigua tiene saldo, este podrá trasladarse al nuevo plástico, siempre y cuando la tarjeta esté personalizada antes del 31 de diciembre de 2025.