ANT formaliza la propiedad de 26 familias campesinas de la Vereda Miraflores en Usiacurí Atlántico

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) formalizó la propiedad privada de 26 familias campesinas, que han permanecido por más de dos décadas asentadas y trabajando la tierra en la vereda Miraflores, ubicada en el municipio de Usiacurí, Atlántico.

Hoy, estas familias reciben las resoluciones que las reconocen como legítimas propietarias, abriendo camino a la inversión, el arraigo y la dignidad en sus territorios.

“Después de más de 28 años de incertidumbre, la propiedad ya es nuestra. Nadie nos puede sacar de nuestra tierra”, expresó emocionado don Guillermo, beneficiario del título de propiedad, quien ahora inicia una nueva etapa en su vida con la esperanza y la tranquilidad que brinda la certeza jurídica.

Durante el acto de entrega, Javier Torres, coordinador de la ANT en el Atlántico, destacó el compromiso del Gobierno con la Reforma Agraria y la importancia de garantizar que la tierra pertenezca a quienes la trabajan y la protegen.

“Este es un acto de justicia social que busca brindarles tranquilidad y mayores oportunidades a estas familias campesinas que, por décadas, han labrado la tierra. Hoy reciben, con dignidad y orgullo, su título de propiedad que les brindará la seguridad jurídica y las herramientas necesarias para impulsar su economía y bienestar.”, precisó el funcionario.

Asimismo, estas acciones responden al objetivo de la Reforma Agraria de reducir la informalidad en la tenencia de la tierra, mejorar la competitividad rural y promover la paz territorial.