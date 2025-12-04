Precio del dólar en Colombia HOY 4 de diciembre: Banrep reporta una nueva disminución

Durante el último trimestre de 2025, el precio del dólar en Colombia ha venido experimentado una continua disminución debido principalmente a las decisiones que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos en materia federal como la disminución en las tasas de interés. Esto ha permitido que la divisa norteamericana haya presentado una caída de más de 500 pesos desde agosto de 2022.

Y es que la Reserva Federal en territorio estadounidense viene presentando un año complejo ante la interferencia que ha tenido Donald Trump en las decisiones que se toman a nivel interno. Precisamente, el presidente ha generado expectativa ante el anuncio de quién podría ser el nuevo presidente de la entidad en reemplazo de Jerome Powell, cuyo período finaliza en mayo de 2026.

¿Cómo afecta el precio del dólar a los colombianos?

Una disminución en el precio del dólar representa una ventaja para muchas personas que buscan comprar productos importados del exterior, pues seta circunstancia hace que su precio sea mucho más económico, Asimismo, quienes estén interesados en realizar un viaje por fuera del país podrán adquirir sus tiquetes por un precio más accesible para su bolsillo.

“La nueva política comercial de EE. UU. puso fin a cuatro años de fortaleza del dólar y adentró a Colombia en un escenario en el que la divisa dejó de ser el activo refugio habitual”, explica el Banco Popular.

Por el contrario, una subida en la tasa representativa del mercado se convierte en un problema para quienes reciben remesas desde el exterior, ya que percibirán menos pesos colombianos por cada dólar. Mientras que los exportadores también experimentarán una menor ganancia al momento de vender sus productos por fuera del país.

Si bien existe incertidumbre en torno a lo que se viene en la Reserva Federal de Estados Unidos, esto no garantiza una continua disminución en el precio del dólar, ya que la variación en los precios internacionales del petróleo también inciden en que se registre un aumento o una disminución en la tasa de cambio que se reporta cada día.

Precio del dólar en Colombia para este jueves 4 de diciembre

En su reporte, el Banco de la República señaló que se presentó una ligera disminución en el precio del dólar en Colombia para este jueves 4 de diciembre de 2025. La tasa representativa del mercado se cotiza por una cifra de 3.780 pesos, lo que significa una disminución de 37 pesos con respecto a la que rigió el día anterior.

Por otra parte, estas son las cifras que manejan las principales ciudades del país para aquellas personas interesadas en hacer transacciones en dólares durante la jornada de este jueves 4 de diciembre de 2025. Estos s