Federación de Cafeteros anuncia medidas clave para proteger y renovar el sector

En el marco del 94° Congreso Nacional de Cafeteros, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, anunció las decisiones que han realizado para proteger la estabilidad del gremio, la modernización operativa y el desafío creciente de la seguridad en las regiones cafeteras.

Entre las medidas adoptadas, la Federación destacó el Plan de Acción Solidario, que permitió evitar el colapso de 17 cooperativas y estabilizar su flujo financiero. La entidad también explicó que se cerraron posiciones a futuro para ajustar órdenes de compra y evitar un riesgo mayor en un contexto de precios variables.

Inseguridad para el sector cafetero

El Gerente de la Federación, Germán Bahamón aseguró que la inseguridad está golpeando directamente a los productores y que esta problemática requiere una mayor presencia del Estado. El gerente insistió en que sin condiciones mínimas de seguridad, los esfuerzos de renovación y productividad se ponen en riesgo.

“La seguridad es hoy uno de los mayores retos para los caficultores. Estamos viendo robos de café, extorsiones y riesgos en las rutas de transporte; por eso necesitamos una presencia más fuerte del Estado en las regiones”, afirmó Bahamón.

Austeridad y eficiencia para mejorar la gestión del sector

Así mismo, Bahamón explicó que la Federación avanza en un proceso de austeridad, reduciendo gastos internos y fortaleciendo la eficiencia operativa. El objetivo es que una mayor parte de los recursos se traduzca en beneficios directos para los caficultores.

Sobre la relación comercial con Estados Unidos

La Federación recordó que Estados Unidos continúa siendo un mercado estratégico, gracias a la cooperación técnica que mantiene abiertas oportunidades comerciales y se fortalecen las condiciones para que el café colombiano siga siendo competitivo en ese país.

“Estados Unidos sigue siendo nuestro socio comercial más importante. Estamos fortaleciendo ese vínculo para asegurar que el café colombiano mantenga y amplíe sus oportunidades en ese mercado clave”, señaló la Federación Nacional de Cafeteros.

Frente a proyectos de innovación y nuevas plataformas tecnológicas para el sector

Bahamón anunció que adelanta proyectos para desarrollar y evaluar nuevos varietales, mejorar la calidad del grano y modernizar los procesos. También trabajan en plataformas digitales que facilitarán trámites y exportaciones, permitiendo que más productores accedan a mercados internacionales.