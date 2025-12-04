Velatón en Bogotá por el asesinato de Juan Claude Bossard: “se me fue mi gasolina”, padre del joven

Bogotá D.C

En horas de la noche de este miércoles 3 de diciembre, decenas de personas se reunieron en la calle 108 con carrera 19 para rendirle homenaje a Jean Claude Bossard, el hombre de 29 años que fue asesinado en medio de un intento de atraco mientras caminaba por la zona.

Familiares, amigos y vecinos se reunieron ese punto de la ciudad para orar, prender una vela y dejar flores en el lugar donde murió el hombre que fue asesinado por un adolescente de 16 años que fue capturado inmediatamente .

El padre del hombre, Jean Claude Bossard, dio unas palabras en medio de la ceremonia sobre la gran pérdida que enfrenta en este momento de su vida.

“Mi vida se partió en dos. Me queda una hija gracias a Dios, una hija maravillosa, una hija que quiero muchísimo. Pero se me fue mi gasolina. Perdonen a todos y gracias”, aseguró el padre.

Bossard agradeció a todas las personas que lo están acompañando e indicó que no le desea a nadie la pérdida de un hijo.