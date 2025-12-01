“Bogotá tendrá más policías desde este mes de diciembre”: alcalde Galán

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán anunció que a partir de la segunda semana de diciembre llegarán a la ciudad 700 policías que estarán vinculados de forma permanente al cuerpo de seguridad de la ciudad y que además, en mayo, llegarán otros 800 policías permanentes para un total de 1.500.

Además de este refuerzo permanente, el alcalde también dio a conocer que durante diciembre habrá un incremento, en este caso será provisional, de 1.200 uniformados de la policía para acompañar a los habitantes de la capital durante las actividades de fin de año, especialmente en puntos de mayor aglomeración.

La decisión de reforzar el pie de fuerza para la seguridad en la ciudad ya se venía trabajando desde hace varios meses, sin embargo, el director de la policía nacional le comunicó y confirmó al mandatario de Bogotá la decisión tomada.

#BOGOTÁ | Llegarán a la ciudad 1.200 policías de forma provisional para reforzar la seguridad en Diciembre. Sin embargo, después de la segunda semana de este mes 700 uniformados estarán de forma permanente en la ciudad. En mayo llegarán 800 más fijos también, anunció el alcalde… pic.twitter.com/o93HYoU2kg — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 1, 2025

Lista la reunión entre alcaldes para analizar pico y placa los sábados

Además del anuncio del refuerzo de policías, el alcalde Galán también confirmó que el miércoles 3 de diciembre sostendrá una reunión con el Gobernador de Cundinamarca y los alcaldes de los municipios cercanos, con el fin de entablar diálogos que permitan llegar acuerdos sobre la medida que busca restringir la movilidad a los vehículos que no estén matriculados en la ciudad.

Además, el alcalde recordó que la decisión de aplicar restricciones y de incrementar el valor del pico y placa solidario a estos vehículos, se haría efectiva en el transcurso del primer semestre del próximo año.