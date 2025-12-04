Precio del dólar en Venezuela HOY 4 de diciembre: hay una nueva subida, según el BCV

A lo largo del 2025, el precio del dólar en Venezuela ha venido presentando una constante alza debido principalmente a la devaluación del bolívar, las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos en comercio exterior y la hiperinflación que se vive en el país.

Más allá de esta situación, ha crecido la incertidumbre en territorio venezolano ante una posible intervención militar por parte de Estados Unidos como parte del plan que lleva a cabo el presidente Donald Trump para enfrentar los cárteles del narcotráfico que transportan sustancias ilícitas desde el Océano Pacífico y el mar Caribe.

A raíz de esta medida, varias aerolíneas han tenido que suspender sus vuelos hacia Venezuela luego de que Estados Unidos ordenara cerrar el espacio aéreo. Entre ellas, se encuentran Copa Airlines y Wingo, quienes también tomaron esta medida. Pese a ello, Nicolás Maduro ha sostenido llamadas telefónicas con Trump para buscar una amnistía frente a las acciones que este último pueda llevar a cabo.

Mientras tanto, el alza del dólar sigue afectando a varios venezolanos que buscan estabilizar sus finanzas personales ante la continua variación en el precio de muchos productos de la canasta familiar. De hecho, hay algunos que se pueden conseguir por valores diferentes entre un supermercado y otro.

Ante esta situación, muchos ciudadanos buscan adquirir la mayor cantidad posible de dólares con tal de protegerse ante la hiperinflación que existe en Venezuela. Sin embargo, esto también ha aumentado la brecha entre el mercado oficial y el paralelo, pues en el primero se ha presentado una baja circulación en la divisa norteamericana, por lo que muchos deciden acudir al segundo.

Así está el precio del dólar en Venezuela para este jueves 4 de diciembre

Según reporta el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar para este jueves 4 de diciembre de 2025 es de 251,8867 bolívares. Esto representa un nuevo incremento frente a la cifra reportada el día anterior (249,19 bolívares).

Asimismo, la entidad también dio a conocer la tasa de cambio del bolívar con respecto a otras divisas que se manejan en territorio venezolano. Estos son:

Euro: 293,88125062 bolívares

293,88125062 bolívares Yuan chino: 35,66133393 bolívares

35,66133393 bolívares Lira turca: 5,93425795 bolívares

5,93425795 bolívares Rublo ruso: 3,24638097 bolívares.

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este 4 de diciembre?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las casas de cambio en el país para los ciudadanos que estén interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada de este jueves 4 de diciembre de 2025. Estos son:

Banco Nacional de Crédito: 248,5609 bolívares por compra y 250,1811 bolívares por venta.

248,5609 bolívares por compra y 250,1811 bolívares por venta. Banesco: 263,0849 bolívares por compra y 250,8689 bolívares por venta.

263,0849 bolívares por compra y 250,8689 bolívares por venta. BBVA Provincial: 250,2141 bolívares por compra y 252,9407 bolívares por venta.

250,2141 bolívares por compra y 252,9407 bolívares por venta. Banco Mercantil: 251,6062 bolívares por compra y 251,7332 bolívares por venta.

251,6062 bolívares por compra y 251,7332 bolívares por venta. Banco de Venezuela: 251,4184 bolívares por venta.

251,4184 bolívares por venta. Otras Instituciones: 250,8629 bolívares por compra y 251,9422 bolívares por venta.

Según explicaron analistas, el precio del dólar en Venezuela podría alcanzar la barrera de los 250 bolívares antes de finalizar el 2025. Sin embargo, ya la superó a pocos días para llegar al 31 de diciembre.