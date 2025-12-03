Cierre de bancos en diciembre 2025: Fechas de suspensión de servicios por temporada de navidad

Diciembre se caracteriza por ser uno de los meses del año con mayor actividad económica, una época en la que los colombianos suelen ponerse al día con diligencias pendientes y pagos importantes antes de finalizar el año. Sin embargo, también es un periodo marcado por varios días festivos que conmemoran celebraciones religiosas y tradiciones nacionales.

Por esta razón, es común que tiendas, entidades públicas y privadas, así como bancos, ajusten sus horarios o suspendan temporalmente la atención presencial.

Ante este panorama, organizar y planificar los trámites bancarios se vuelve fundamental para evitar contratiempos. Los bancos, en especial, realizan cierres de oficinas físicas durante ciertos días festivos, y diciembre no es la excepción.

Conozca aquí las fechas en las que no habrá atención al público en lo que resta del 2025 y el inicio de 2026.

Cuándo cierran los bancos en Colombia en diciembre

Diciembre incluye celebraciones tradicionales que generan modificaciones en el funcionamiento de diversas entidades. Los bancos no son la excepción, y suspenderán su atención presencial durante jornadas festivas establecidas en el calendario nacional.

Las fechas confirmadas para el cierre bancario en lo que queda del 2025 son las siguientes:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Corresponde a una de las celebraciones religiosas más importantes del país. Se conmemora un día después del tradicional Día de las Velitas, una fecha que moviliza miles de personas y suele generar cambios en los servicios de comercio y entidades financieras.

Jueves 25 de diciembre: Navidad

La festividad más emblemática del mes ya que se celebra la navidad

Jueves 1 de enero de 2026: Año Nuevo

Aunque pertenece al inicio del siguiente año, se incluye dentro del periodo de cierres. Este día también es no laboral, por lo que la atención bancaria presencial estará suspendida en todo el territorio nacional.

Durante estas fechas, ningún usuario podrá realizar trámites presenciales en las sucursales, sin excepción.

Bancos de Colombia: servicios disponibles

A pesar de los cierres físicos, los bancos mantienen operativos todos sus canales electrónicos, incluyendo:

Plataformas de banca en línea

Aplicaciones móviles

Cajeros automáticos

Corresponsales bancarios (según disponibilidad)

Por medio de estas herramientas, los clientes pueden continuar realizando transferencias, consultas, pagos, retiros de efectivo y otras operaciones que no requieren interacción directa con un asesor.

Recomendaciones para agilizar procesos en bancos

Las entidades bancarias recomiendan a los usuarios revisar con anticipación el calendario de días festivos y ajustar los trámites, pagos y diligencias necesarias antes de las fechas de cierre.

Verificar con cada banco los horarios especiales que puedan aplicar en días previos a los festivos.

Evitar dejar operaciones importantes para el último día hábil.

Utilizar los canales digitales como alternativa rápida y segura.

Mantenerse informado a través de las plataformas oficiales de cada entidad.

Planificar con tiempo permitirá a los colombianos desarrollar sus movimientos financieros sin contratiempos, garantizando un cierre de año organizado y sin preocupaciones relacionadas con la atención bancaria.