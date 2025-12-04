Máxima seguridad para el encuentro Junior vs. América: más de 1.200 uniformados en el Metropolitano

Más de 950 policías y 300 soldados del Ejército custodiarán esta noche el estadio Metropolitano para garantizar la seguridad de los aficionados. Las autoridades confirmaron que no se permitirá el ingreso de la hinchada visitante como medida preventiva y para asegurar un ambiente familiar y controlado.

Restricciones y control

La logística y los dispositivos de seguridad del Distrito comenzarán desde temprano. El Puesto de Mando Unificado (PMU) se activará a las 4:00 p.m., y a partir de las 4:30 p.m. se abrirán las puertas del estadio para facilitar un ingreso ordenado.

Entre las restricciones anunciadas están la prohibición de objetos peligrosos, bebidas en envases de vidrio, alimentos, bolsos grandes y el acceso de personas bajo efectos de alcohol o drogas. En total, el operativo contará con 180 funcionarios del Distrito, 300 personas de logística del Junior, 140 cámaras de seguridad y ambulancias disponibles durante toda la jornada.

Llamado al buen comportamiento

El secretario de Gobierno, Angelo Cianci, invitó a los aficionados a mantener una conducta ejemplar antes, durante y después del encuentro.

“Desde la Alcaldía de Barranquilla, bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Char, se llevó a cabo la Comisión Local de Fútbol con las distintas dependencias del Distrito, la Policía Metropolitana y la Corporación Deportiva Atlético Junior. En esta reunión se revisaron todos los aspectos estratégicos para el partido entre Atlético Junior y América de Cali, y se adoptó la decisión de no permitir el ingreso de la barra visitante. El Puesto de Mando Unificado se instalará a las 4:00 p.m., la apertura de puertas será a las 4:30 p.m. y el partido iniciará a las 8:35 de la noche. Para este encuentro se dispuso un amplio operativo conformado por 950 policías, 300 soldados en los alrededores del estadio, 400 personas de logística del Club Atlético Junior y 180 funcionarios del Distrito, entre ellos vigías de espacio público y reguladores de tránsito.”, expresó.

Cianci también subrayó la importancia de disfrutar el espectáculo sin actos que pongan en riesgo la integridad de otros, como lanzamiento de objetos, uso de pólvora o invasión de la cancha.

El compromiso deportivo está programado para iniciar a las 8:35 p.m., por lo que se recomienda llegar con anticipación y respetar las indicaciones de las autoridades.