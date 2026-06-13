Un muerto y dos heridos dejó accidente de tránsito de un campero en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué, entregó detalles del accidente de tránsito de un vehículo tipo campero dejó una persona muerta y varias heridas.

Según Martínez, el siniestro vial se presentó en la tarde del viernes 12 de junio en la vía que conduce desde Ibagué al municipio de Alvarado a altura del barrio Especial El Salado.

“Un accidente de tránsito tipo volcamiento, en este hecho se vio involucrado un vehículo tipo campero en el cual se movilizaban tres personas, lamentablemente el conductor murió posteriormente debido a la gravedad de las lesiones”, dijo el secretario de Movilidad de Ibagué.

Según las autoridades de tránsito, la primera hipótesis que se maneja es que al parecer el conductor del vehículo perdió el control del automotor y se salió de la vía.

“Hacemos un llamado a todos los actores viales a conducir con responsabilidad, respetar los límites de velocidad y a mantener todas las medidas de seguridad en carretera”, resaltó.

El conductor del campero fue identificado como Aristóbulo Bermúdez, mientras que los heridos se recuperan en centros asistenciales de Ibagué informaron las autoridades.