Rector de UniEspinal denuncia que el ministro de Educación lo persigue porque no le nombró al suegro

Tolima

En un video publicado en redes sociales por parte de Mario Díaz, rector de la Institución Universitaria de El Espinal UNIESPINAL, denunció que el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, lo estaría persiguiendo políticamente porque al parecer no quiso nombrarle al suegro en un cargo directivo.

“Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, usted es un sinvergüenza y mentiroso, desde hace varios meses estoy siendo perseguido políticamente ¿Y saben cuál es la razón por la que me está persiguiendo? Porque como rector no accedí a nombrar a su supuesto suegro en un alto cargo directivo en nuestra institución educativa universitaria”, dijo Mario Diaz, rector de UniEspinal.

La reacción del directivo de esta institución educativa universitaria se da luego que el Ministerio de Educación, en una visita de inspección y vigilancia identificara una serie de presuntas irregularidades administrativas, financieras y contractuales en UniEspinal por lo que se tomaron medidas entre las que está ordenar una vigilancia especial.

Para el rector de UniEspinal, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, quiere dar un golpe de estado en esta institución y reveló mensajes de WhatsApp que lo demostrarían.

“Esta solicitud ilegal por parte del ministro de Educación la denuncie en su oportunidad ante los fiscales delegados de la Corte Suprema de Justicia, tengo en mi poder chats, audios, grabaciones, documentos y correos que prueban que el ministro a través de una funcionaria de la secretaría general del ministerio me solicitó que le nombrara al señor Wilson Callejas Gómez al parecer suegro del ministro, señor que es altamente cuestionado en el municipio”, dijo Mario Díaz.

Finalmente, el rector de UniEspinal aseguró que la petición del ministro podría constituirse en un tráfico de influencias, “Ministro su persecución política y show mediático es seguramente motivado porque no nombre a su suegro o porque nuestra ideología es distinta, pero ministro que le queda claro en Colombia se respeta la libertad de pensamiento y en las universidades publicas no estamos obligados a pensar cómo piensa el gobierno, me tilda sin pruebas de uribista y que soy de derecha”.

Por ahora, ante estas denuncias de presunta persecución política contra las directivas de esta institución educativa del Tolima, el ministro de Educación, Daniel Rojas, no se ha pronunciado.