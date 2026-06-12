Recapturan a ‘Picoloro’, presunto sicario de dos hermanas en Guamo, Tolima

Tolima

En las últimas horas, la Policía Nacional desplegó un operativo contra los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas en El Espinal, el cual dejó cuatro personas capturadas.

En medio de las diligencias de allanamiento y registro, las cuatro personas fueron sorprendidas en flagrancia portando estupefacientes y armas de fuego.

Entre los capturados se encuentran personas conocidas con los alias de ‘Picoloro’ y ‘Yoyo’, quienes, de acuerdo con la investigación, estarían presuntamente relacionados con homicidios y la distribución de sustancias estupefacientes en sectores como La Esperanza, Santa Margarita María y Libertador, en el municipio de El Espinal.

‘Picoloro’ fue recapturado pocos días después de recuperar su libertad, luego de haber permanecido detenido por el homicidio de dos hermanas cometido en abril de 2024, cuando fueron asesinadas Laura Camila y Ángela Lorena Gómez en la vereda El Tuno, en Guamo.

En ese caso, se le acusa de haber disparado contra las dos hermanas durante un presunto intento de robo de una motocicleta.

También fueron capturados alias ‘Leiner’ o ‘Pluma Blanca’ y alias ‘Gabeto’, quienes registran antecedentes o anotaciones judiciales por delitos como homicidio y violencia intrafamiliar.

En medio de las diligencias de allanamiento fueron incautados un revólver, nueve cartuchos calibre 38, cerca de mil dosis de marihuana, 300 dosis de bazuco, un arma traumática con 15 cartuchos, entre otros elementos para la dosificación de sustancias estupefacientes.

Los capturados, junto con las armas y demás elementos incautados, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su proceso de judicialización.