Consejo de Estado admite demanda contra elección de representantes del Pacto Histórico del Tolima

Tolima

El magistrado Omar Joaquín Barreto, de la Sección Quinta del Consejo de Estado, admitió la demanda que busca declarar la nulidad de la elección de los representantes a la Cámara electos por el Tolima del Pacto Histórico, Renzo García y Marco Hincapié.

La demanda fue presentada por Javier Rodríguez Figueroa, quien asegura que la coalición conformada por el Pacto Histórico y la Alianza Verde, a través del Formulario E-6 del 7 de diciembre de 2025, estaría viciada, ya que se elaboró con base en una lista que fue irregularmente conformada.

En su criterio, la lista de la coalición desconoció el acuerdo de voluntades, los resultados de la consulta interna del 25 de octubre y la Ley 1475 de 2011, “porque no lo incluyó y, en cambio, registró a la señora Tatiana Carolina Cruz Mahecha, pese a su renuncia, y a la señora Martha Lisbeth Alfonso Jurado, quien no participó en ese mecanismo”.

Figueroa Rodríguez hizo parte de la consulta del Pacto Histórico, en la cual ocupó el séptimo lugar. Sin embargo, por la renuncia de una de sus compañeras a la consulta y el retiro de otro participante, sostiene que debió ascender al quinto lugar y luego ser incluido en la lista de la coalición.

Además, el demandante cuestiona la inclusión en la lista de la coalición de la hoy representante Martha Alfonso Jurado, de la Alianza Verde, quien no participó en la consulta interna de octubre.

“La permanencia de los elegidos en el Congreso de la República se sustentaría en un fraude a la ley materializado el 5 de diciembre de 2025, con afectación del principio de pureza del voto y de sus derechos políticos”, arguye.

Sin embargo, el Consejo de Estado rechazó la medida cautelar de suspender provisionalmente la elección de los representantes Hincapié y García.