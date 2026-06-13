Promesa del fútbol tolimense fue herido de un disparo en la cabeza en medio de un atraco en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció la historia de un joven de 18 años promesa del fútbol en el Tolima que se encuentra luchando por su vida en la una Unidad de Cuidados Intensivos de Ibagué luego de ser herido con arma de fuego en la cabeza en medio de un atraco.

Según Nitor González, padre de Roger Steven González Zapata, los delincuentes ingresaron a su vivienda ubicada en el barrio Las Delicias comuna 6 de Ibagué buscando un dinero que supuestamente guardaban allí y al no encontrarlo le dispararon a su hijo en la cabeza.

“Entraron dos sujetos armados e intimidaron a mi esposa y a mi hijo que se encontraban en la alcoba de ellos, les dijeron que necesitaban plata, lo hicieron arrodillar y luego uno de ellos le disparó en la cabeza”, dijo Nitor González.

Según el padre de la víctima, el disparó le ocasionó graves daños en el cerebro, lo que lo tiene en grave estado de salud en el hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué con pronóstico reservado.

Caracol Radio conoció que en una rápida reacción de la Policía Metropolitana de Ibagué se logró la captura de dos de los tres delincuentes que perpetraron este intento de hurto.

“Se reportó por parte de la ciudadanía que se habían escuchado unos disparos en el barrio Las Delicias, allí asistió el cuadrante determinando que se atentó contra la vida de un ciudadano, trascurrida una hora, se logró identificar un automóvil que fue ubicado capturando a una persona”, dijo Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué.

La persona detenida fue identificada como Manuel Iván Lozano Vega, persona de 44 años que se movilizaba en el vehículo que participó en el intento de hurto a estasfamilia en el barrio Las Delicias.

“Esta persona fue judicializada y fue enviada con medida intramural, hay otra captura que se realizó, también se judicializó y se detuvo por estos mismos hechos luego de un trabajo realizado por parte de la Policía”, resaltó el funcionario.

Dato: uno de los capturados tiene un amplio prontuario delictivo confirmaron las autoridades.