Ministerio de Educación ordenó vigilancia especial a UniEspinal

Tolima

El Ministerio de Educación ordenó medidas preventivas y de vigilancia especial a la Institución Universitaria de El Espinal (UNIESPINAL), luego de identificar una serie de presuntas irregularidades administrativas, financieras y contractuales que podrían comprometer el adecuado funcionamiento institucional y la correcta destinación de los recursos públicos para los 1.400 jóvenes que estudian gracias a la política de gratuidad.

Según informó el Ministerio de Educación, la decisión no pudo ser notificada debido a que el rector de UNIESPINAL, Mario Díaz Pava, se habría negado a la notificación personal, por lo que fue radicada a través de correo electrónico.

Los hallazgos fueron evidenciados en medio de una jornada de inspección y vigilancia qué se realizó los días 26 y 27 de febrero de 2026, en la que se revisaron aspectos relacionados con la gestión administrativa, financiera y contractual de la institución, recientemente transformada de Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) a Institución Universitaria de El Espinal.

“Se identificaron debilidades recurrentes en las etapas de planeación, estructuración, ejecución y seguimiento contractual. Entre los principales hallazgos se encuentran presuntas deficiencias en estudios previos y estudios de mercado, inconsistencias en la programación presupuestal, falta de soportes documentales completos, contratos con plazos que no guardan relación con la complejidad de los objetos contratados, así como, reiteradas suspensiones, modificaciones y prórrogas que podrían evidenciar problemas de planeación institucional”, indicó el Ministerio de Educación.

Dentro de los casos analizados por el Ministerio se encuentran contratos de obra, interventoría, logística, mantenimiento, bienestar institucional y prestación de servicios profesionales, algunos de los cuales presentan situaciones que deberán ser objeto de revisión por las autoridades competentes para determinar si existieron incumplimientos a las normas que regulan la contratación pública.

Particular atención generaron procesos contractuales adjudicados en los últimos días de 2025, cuyos plazos iniciales de ejecución fueron establecidos por un solo día, pese a involucrar actividades de alta complejidad técnica y financiera. También se evidenciaron inconsistencias entre las fechas de suscripción de contratos, actas de inicio y posteriores modificaciones contractuales.

La inspección permitió identificar igualmente debilidades en el componente financiero de la institución, relacionadas con políticas contables, gestión de cartera, depreciación de activos y mecanismos de control financiero, aspectos que deberán ser fortalecidos para garantizar una adecuada administración de los recursos públicos.

El Ministerio de Educación anunció que designó un “Inspector in situ”, para que vigile permanentemente y mientras subsistan las situaciones que originaron las medidas, la gestión administrativa y financiera de la Institución Universitaria de El Espinal (UNIESPINAL), así como los aspectos que están afectando las condiciones de continuidad y calidad.

Finalmente, entidad reiteró que estas medidas tienen un carácter preventivo y buscan garantizar la continuidad del servicio educativo, proteger los derechos de los estudiantes y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de educación superior públicas.