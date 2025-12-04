Más de 17.000 kits pedagógicos serán entregados por Buen Comienzo a mujeres gestantes y lactantes
La alcaldía de Medellín seguirá fortaleciendo la estimulación sensorial de la primera infancia y el bienestar de las mujeres.
Buen Comienzo y sus programas estratégicos seguirán en funcionamiento durante el receso, garantizando así la atención de niños y niñas de 0 a 5 años.
Estas acciones ayudan a generar diferentes espacios dentro del hogar para promover ambientes protectores y el desarrollo infantil. También para Buen Comienzo es importante fortalecer las competencias de los padres y madres o los cuidadores de los niños y niñas.
“Estos kits están diseñados especialmente según el momento del desarrollo del niño, la niña, la mujer gestante o lactante. También vendrá con una guía que permitirá a cada familia o cuidador, tener diversas opciones de cómo utilizar cada elemento que complementa nuestro kit”, especificó Diana Carmona, directora de Buen Comienzo.
¿Qué contiene cada kit pedagógico?
Cada kit contiene una pelota de tennis, un masajeador y un aceite de almendras para las madres gestantes.
El segundo kit contiene una tarjeta de estimulación visual para los niños de 0 a 6 meses. Para los niños de 6 a 12 años recibirán un instrumento musical de madera, incentivando la actividad rectora de la primera infancia, fundamental en la primera etapa del desarrollo.
Por otro lado, a los niños entre 12 a 36 meses, se les entregará un tambor, ayudando a su desarrollo cognitivo, la exploración del lenguaje, el juego y el manejo de sus emociones.
Como complemento, cada familia de las niñas y niños que haga parte del programa Buen Comienzo, recibirá un paquete alimentario, seguido del fortalecimiento continúo de la atención en los territorios con movilizaciones y la línea de Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer.