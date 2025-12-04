Deportes Tolima: este sería su primer fichaje para disputar la Copa Libertadores 2026

¡Los Pijaos lograron avanzar a la última instancia del campeonato! Tolima es el primer equipo en clasificar a la final de la Liga Colombiana tras acumular 11 unidades en las primeras cinco fechas del Grupo B de los cuadrangulares.

El rival del Deportes Tolima saldrá del Grupo A de los cuadrangulares, que continúa muy reñido. De manera parcial, Junior lidera con 8 puntos, seguido por América y Nacional, ambos con 5, mientras que Medellín cierra la tabla con apenas 2 unidades. Aun así, el Poderoso mantiene una ligera posibilidad de clasificar a la final, aunque su panorama es bastante complejo.

Tolima se anticipa y avanza a la gran final de la Liga colombiana 2025-II

Tras el empate 0-0 ante Bucaramanga en la quinta fecha de los cuadrangulares, Tolima llegó a 93 puntos en la Reclasificación, gracias al rendimiento constante que sostuvo durante todo el año. Esto le permite asegurar su cupo a la Copa Libertadores 2026, incluso si no logra coronarse campeón de la Liga; como mínimo, disputará la fase previa del campeonato continental.

Con su clasificación asegurada, el equipo pijao ya empieza a planear sus fichajes para la temporada 2026. Entre las posibilidades se encuentra la llegada del lateral barranquillero Aldair Zárate, actualmente jugador del Atlético Bucaramanga, club con el que ha disputado 101 partidos, en los que suma 2 goles y 1 asistencia.

Aldair Zárate, quien se coronó campeón con el Atlético Bucaramanga en el primer semestre de la Liga Colombiana del 2024 tras vencer a Independiente Santa Fe en la serie de penales, no continuará en el equipo Leopardo. Sin embargo, tampoco es confirmado que sea nuevo fichaje para el Tolima.

